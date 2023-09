Ein wenig Stadionatmosphäre hat am Mittwochabend Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1.FC Heidenheim 1846 e.V. (FCH), auf die Kapfenburg gebracht. Die Handwerkskammer Ulm hatte zusammen mit der IHK Ostwürttemberg und den Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis zum Wirtschaftsgespräch geladen und Sanwald als Referenten geladen, der über die Bedeutung des Profifußballs für die Wirtschaftsregion gesprochen hat.

Pünktlich zum Championsleague-Spiel Bayern gegen Manchester United sei man wieder zu Hause, sagt Sanwald zum Anfang seines Vortrags lachend. Vielleicht schaut er sich das Spiel auch selbst gerne an, denn so verrät er am Ende der Diskussionsrunde: Sanwald ist seit Studientagen Mitglied beim FC Bayern.

Geboren ist der 56- Jährige in Giengen, aufgewachen in Heidenheim. Studiert hat er in Augsburg Wirtschaftswissenschaften. Daher auch die Nähe zu München und dem FC Bayern. Einen seiner ersten Jobs nach dem Studium zieht ihn zur ODR nach Ellwangen, dort betreut er Industriekunden. Eine spannende Zeit, wie er heute sagt.

Seit 2008 ist Sanwald hauptamtlicher Geschäftsführer beim FCH. Doch im Verein ist er schon seit seiner Jugend, auch Fußball hat er schon gespielt. Bis zum Alter von 27 Jahren. „Da hat der Trainer gesagt, „super Einstellung, super Typ, aber als Fußballer bist du begrenzt, mach doch besser Abteilungsleiter“, erzählt Sanwald.

Zunächst hatte man weder Geld noch Kontakte, hatte keine Erfahrung und entsprechend viele Fehler gemacht, sagt Sanwald zur ersten Zeit in der Landesliga. Schließlich habe man es aber geschafft, mit Begeisterungsfähigkeit in die Verbandsliga aufzusteigen. Ebenfalls ein großer Glücksfall sei es gewesen, dass Bernhard Ilg im Jahr 2000 zum Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim gewählt wurde. Mit ihm habe man einen großen Unterstützer gehabt. 2003 habe man dann Frank Schmidt verpflichtet und sich so jedes Jahr, Schritt für Schritt, immer weiter entwickelt. Immer wieder kamen neue Partner und Sponsoren dazu.

Und dass deren Potential in der Region ganz schön groß ist, hat Sanwald bei der ODR erfahren dürfen. Hier habe es „Klick“ gemacht, als er die vielen Schränke voller Aktenordner mit tausenden Kundendaten gesehen hat. Zunächst habe er nur an Zeiss, Hartmann & Co. gedacht. „Doch in jedem kleinen Ort gibt es soviele tolle Firmen“, sagt Sanwald. „Und diese Rolle als Botschafter unserer Region muss in die Welt hinaustransportiert werden. Wir müssen zeigen, wir stark wir eigentlich sind. Oft sind wir so schwäbisch bescheiden. Aber wenn man alles im Gesamten sieht, steckt eine unglaubliche Strahlkraft dahinter“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Von außen betrachtet sei Heidenheim eine Stadt mit 50.000 Einwohnern. Drumherum gebe es aber eine mittelständische Struktur, die ihresgleichen suche. Der Einzugsbereich erstrecke sich über 50, 60 Kilometer. „Da kommen dann Städte wie Aalen, Schwäbisch Gmünd, Nördlingen, Ulm oder Schwäbisch Hall dazu. Dann wird es interessant. Da steckt ein Sponsoring-Volumen von 17 Millionen Euro dahinter“, sagt Sanwald.

Vom Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Mayer, der im vergangenen Jahr verstorben ist, hat Sanwald gelernt, wie man einen mittelständischen Betrieb führt, so sagt er. „Und das ist unsere DNA“. Von der Landesliga angefangen, als man noch nur mit Ehrenamtlichen gearbeitet hat, habe man sich alles Schritt für Schritt aufgebaut, zuverlässig, ehrgeizig, berechenbar. Das bedeute, dass man Dinge, die man verspricht, einhalte und dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man hat. Und man gehe nicht über den Fahrstuhl, sondern die Treppe. „Uns war klar: Wenn wir diese Sprache als Verein sprechen, dann werden wir die Akzeptanz von tausend Unternehmen bekommen und diese für uns gewinnen. Und dann werden eine wirtschaftliche Möglichkeit haben, um uns zu entwicklen“, so Sanwald. So habe man den damaligen Etat in der Landesliga in Höhe von 80.000 Euro auf heute 60 Millionen Euro steigern können.

Auf diesem Weg habe man auch ein neues Stadion gebraucht. Auch daran erinnert sich Sanwald noch gut. 500 Zuschauer seien damals zu den Spielen gekommen, 1500 wären laut Ilg nötig, um ein neues Stadion bauen zu können. „Dann laden wir eben 1000 ein, von der Feuerwehr, dem Krankenhaus, Voith, Hartmann und so weiter. Und denen hat es gefallen!“, erzählt der Vorstandsvorsitzende. Mit einem großen „Ärmel hochkrempeln“ schafft es der Verein auch, die nötigen vier Millionen Eigenbeteiligung zu erwirtschaften. Der Rest ist Geschichte, der Verein steigt immer weiter auf, bis in die erste Bundesliga. Und das mit „70 Prozent Planung und 30 Prozent Glück“, wie Sanwald sagt. Die Stammmannschaft halte man dabei immer zusammen und ergänze sie im Rahmen der Möglichkeiten, kein „all-in“. Bisher habe sich die Mannschaft aus ihrer Geschlossenheit entwickelt, weil sie nicht aus „Fußballsöldnern“ bestehe. Allerdings gebe es keine Garantie, dass dies auch in der Bundesliga funktioniere. Jedes Spiel sei eine Riesen-Herausforderung, aber nach und nach komme man in der Liga an, sagt Sanwald.

Der FCH habe mit Darmstadt das zweitkleinste Budget in der Bundesliga. Man spiele nicht um die vorderen Pläzte. „Es geht nur darum, zwei Manschaften zu finden, die hinter uns sind“, erklärt der FCH-Vorstandsvorsitzende. Mit dem VfB, dem FC Augsburg oder Borussia Mönchengladbach gebe es da schon Kandidaten. Das glasklare Ziel sei, die Klasse zu halten, denn der FCH ist „gekommen um zu bleiben“. Um in der ersten Bundesliga bleiben zu können, will der FCH sein Stadion, die Voith-Arena ausbauen. Denn aktuell spielt der Verein dort noch mit einer Ausnahmegenehmigung. In Zukunft sollen dort mehr als 20.000 Zuschauer Platz finden.

Unter anderem um die Zukunft des Vereins ging es dann auch in der folgenden Diskussionsrunde, moderiert von Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Welche neuen Geschäftsfelder der FCH denn erschließe und ob es sich vielleicht um Frauenfußball handle, wollte Mehlich wissen. Tatsächlich sei man dabei, hier etwas aufzubauen, sagte Sanwald. Auch weitere Fragen aus dem Zuhörerkreis, unter anderem zum Etat, Spielerverpflichtungen, Verkehrsregelungen während der Spiele oder dem Business-Club beantwortet Sanwald ausführlich.

Den Titel des Deutschen Meisters würde er übrigens Bayer Leverkusen gönnen.