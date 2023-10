Gypsy Jazz zur Eröffnung der Pop-up-Galerie

Im November gehen Livemusik und darstellende Kunst eine Symbiose im Schloss Kapfenburg ein: Am Freitag, 10. November, spielt das Gismo-Graf-Quartett Gypsy Jazz und die Pop-up-Galerie von Künstlerin Johanna Wittwer wird eröffnet. Gismo Graf führt die Tradition fort, die ihm sein Vater Joschi Graf in die Wiege legte: die Musik im Geiste des großen Django Reinhardt. „It’s complicated“ lautet der Übertitel der zeichnerischen Bildwelt, die Johanna Wittwer auf grundiertem Karton darstellt ‐ oft nur wenige Zentimeter groß. Die kleinen, oft gemeinen und surrealen Bleistiftzeichnungen prägen das Berufs- und Arbeitsleben der aus Westhausen-Reichenbach stammenden Künstlerin. Das Konzert des Gismo-Graf-Quartetts zur Vernissage der Pop-up-Galerie am 10. November beginnt im Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal in Schloss Kapfenburg um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Der Eintritt kostet 20 Euro (ermäßigt 15 Euro). Tickets gibt es unter Telefon 07363/961817, in allen CTS-Vorverkaufsstellen und auf www.schloss-kapfenburg.de. Die Galerie im Bandhaus in Schloss Kapfenburg ist geöffnet am Samstag, 11. November, 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 12. November, 11 bis 15 Uhr, die Künstlerin ist anwesend. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.