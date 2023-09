Lauchheim

Gottesdienst im Grünen am 24. September

Lauchheim / Lesedauer: 1 min

Ökumenisch ‐ naturverbunden ‐ gemeinschaftlich, so soll auch dieses Jahr wieder am Sonntag, 24. September, der Berggottesdienst bei der Wildschützhütte in Lauchheim gefeiert werden.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 09:33 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG