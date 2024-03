Ganztagsausbau der Deutschorden-Schule kostet knapp 6,8 Millionen Euro

Zum wiederholten Mal ist im Gemeinderat über den Ganztagsausbau an der Deutschorden-Schule (DOS) beraten worden. Bei der nächsten Sitzung sollen nun endgültige Beschlüsse hierzu gefasst werden.

Gerade mal drei Wochen sind es bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats. Ein guter Grund für die Gemeinderäte, sich die Raumsituation an der DOS, Verbundschule mit Grund-und Realschule, vor Ort anzusehen, wozu die in der Sitzung anwesende Schulleiterin Gudrun Gehringer ermunterte. Ein wesentlicher Gesichtspunkt für zukunftsträchtige Investitionen an der DOS ist die Ganztagsbetreuung. Bürgermeisterin Andrea Schnele erinnerte, dass ab dem Schuljahr 2026/2027 jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung habe.

Der Gemeinderat hatte schon im November 2021 den Beschluss für die Sanierung bestehender Gebäude mit baulichen Erweiterungen hierzu gefasst und Architekt Matthias Schmid aus Heubach mit der Planung beauftragt. Ein Grund für die Fortschreibung und Anpassung der Planung seien auch steigende Schülerzahlen gewesen, war in der Sitzung zu hören.

Architekt Schmid erläuterte seine neuen Pläne hierzu, nach denen die bislang auf mehreren Gebäuden untergebrachten Klassenzimmer durch einen Neubau verbunden werden. Es entsteht eine Mensa mit 80 Plätzen, im ersten Obergeschoß ein Lehrerzimmer mit 200 Quadratmetern und in einem weiteren, neuen Gebäudeteil Räume für die Ganztagsbetreuung.

Mit der Überplanung hat sich auch der Kostenrahmen verändert. Mittlerweile stünde die Kalkulation bei 6,792 Millionen Euro, sagte Schmid. Ein Grund hierfür waren Kostensteigerungen von 30 Prozent gegenüber den ursprünglichen Kalkulationen. Schmid wies allerdings auch auf eine Beruhigung der Baupreise hin, nach der die jetzige Kalkulation gehalten werden könnte. „Ohne Förderungen schaffen wir das nicht,“ sagte die Bürgermeisterin. Deshalb sei jetzt „höchste Zeit“, die Pläne einzureichen, denn eine Förderung von 70 Prozent der Gestehungskosten verlaufe nach dem „Windhundprinzip“. Bei der nächsten Sitzung am 21. März soll die Planung endgültig beschlossen und dann sofort Förderanträge gestellt werden.