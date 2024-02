Was neudeutsch als „Flashmob“ bezeichnet wird hat das begeisterte Publikum als Auftakt der KVL-Prunksitzung in der Alamannenhalle „live“ erfahren, einen Gesellschaftstanz von Alt und Jung auf dem Podium und das mehrere Stunden während „Highlife“ hat seinen Lauf genommen.

Der Karnevalsverein Bettelsacknarren 1982 e.V. (KVL) habe letztes Jahr die Aktion „Tanz mit mir“ gestartet, ließ Sitzungspräsident Josef Kurz dazu wissen und präsentiert den „Flashmob“ als Premiere hierzu. Dieses „Highlife“ sollte sich in vielen Formationen abendfüllend fortsetzen. Traditionell begann es mit dem, „Narrensamen“ der Gruppe „Kitus“ und setzte sich mit vielen Showtänzen fort darunter dem der „Wilden Hühner“ die sich in die Traumwelt von Harry Potter versetzt hatten. Die Illusion „völlig schwerelos“ durch den Raum zu gleiten im Song vom gleichnamigen Raumschiff gaben sich die „Dominos“ hin. Ihre Performation „Ab ins All“ erinnerte an derzeitige Sehnsüchte namhafter Staaten und Persönlichkeriten den Erdtrabanten zu betreten. Dass aber schier schwereloses Dahingleiten auch auf Mutter Erde möglich ist- und das CO2-neutral- vermittelten mit federndem Dahinschweben die grazösen jungen Damen. Augenweiden boten die jüngsten Gardemädchnen die „Blauen Blitzer“ und auf beachtliches tänzerisches Niveau präsentierten sich die „Roten Funken.“ Über 20 ehrenamtliche Trainerinnen dankte mit symbolischen Gaben Sitzungspräsident Josef Kurz und besonders motivierend in ihree Gemeinschaftsbildung sei Nicole Burkert, ließen einige der unersetzlichen jungen Frauen wissen.Traditionell galt das Podium auch Gastgruppen aus anderten Karnevalsvereinen. Einer von ihnen war Deniz Nickel vom RCV Reichenbach. Auch die Choreographie des jungen Westhausener Gesangstalent, samt „Elvislocke“ ließ die unsterblich Pop-Rocklegende aufleben und spätestens als „Sweet Caroline“ riss er den letzen im Saal vom Hocker.