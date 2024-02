Auch in Lauchheim haben nun die Narren bis Aschermittwoch das Sagen. Um 17 Uhr startete der Sturm der Bettelsack-Narra auf das Lauchheimer Rathaus - und das von beiden Seiten. Die Rathausbelegschaft wehrte sich zwar gegen die Absetzung von Bürgermeisterin Andrea Schnele, doch am Ende war es vergebens.

Auch Süßigkeiten bringen nichts

Auch Bonbons als Wurfgeschosse zur Verteidigung des Rathauses, brachte den fleißigen Bienchen nichts. So wurde Andrea Schnele schließlich in Handschellen abgeführt - ganz zur Freude der Bettelsack-Narra. Michael Pukrop lud schließlich alle Anwesenden in das „neue Vereinsheim“ der Bettelsack-Narra ein.

Andrea Schnele wird angeklagt

Dort kam es zur Anklage, die von Patrick Biffart vorgetragen wurde.„Schaut ma sich im Städtle so om, bleibt oim so manches ned verborga. Do gibt es Stella, dia machad mir groaße Sorga.“

Patrick Biffart bezog sich dabei auf den „dregada Parkplatz dr Allamanahalle“, die „vom O-Kraut überwucherte Sitzstoi im Stadtpark“, die „Stroaßa mit Schlaglöcher“ und den Schandfleck der Stadt „dr Bahnhof“. Andrea Schnele wusste sich natürlich zu verteidigen und betonte, dass Lauchheim die kleinste und schönste Stadt im Ostalbkreis sei und allerhand zu bieten habe.

„Die Bahnhofstraße wird nun endlich saniert, das Breitband ist davon auch tangiert. Parkplätze und Bushaltestellen werden gebaut, Wünsche nach mehr Elektromobilität werden laut. Zu Weihnachten gab es noch ein Geschenk, das Regierungspräsidium schüttelt ne neue Fahrbahndecke aus dem Handgelenk. Los geht es im April.“ Nach Auftritten von den blauen Flitzern, der Prinzengarde und Musik von den Lauchfetzern, wurde schließlich im „Rössleskeller“ noch lange weitergefeiert. Die heiße Faschingszeit ist nun angebrochen.