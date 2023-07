Finanzspritze für die kulturelle Arbeit

60.000 Euro Zuschuss für das Festival Schloss

Lauchheim / Lesedauer: 3 min

Akademiedirektor Moritz von Woellwarth (rechts) freut sich über den Besuch von Winfried Mack, der verkündet, dass das Festival Schloß Kapfenburg sich über einen Zuschuss von 60.000 Euro freuen darf. (Foto: CDU-Landtagsfraktion )

„Der Zuschuss bringt große Künstler in die Wohnzimmeratmosphäre des Schlosshofs mitten in der Natur“, so Winfried Mack. Warum die Förderung in diesen Zeiten gerade recht kommt.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 14:18 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG