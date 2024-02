Wegen häuslicher Gewalt mit anschließendem Widerstand hat die Polizei in Lauchheim einen Polizeihund gegen einen 42-Jährigen eingesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße zu dem Vorfall. Der 42-Jährige hatte gegen 21 Uhr mit Gegenständen nach seiner Frau geworfen. Die Polizei sollte ihn daraufhin der Wohnung verweisen. Doch der Mann weigerte sich, die Beamten in überhaupt in die Wohnung zu lassen.

Mann verschanzt sich im Badezimmer

Daraufhin zogen die Beamten Polizeihundeführer zur Hilfe. Kurz darauf öffnete die Ehefrau die Tür, doch der Mann verbarrikadierte sich im Badezimmer.

Obwohl die Beamten ihn mehrfach aufforderten, die Tür zu öffnen und ihm mit dem Einsatz der Hunde drohten, weigerte er sich weiter, drückte die Tür zu und beleidigte die Polizisten vehement.

Den Beamten gelang es letztlich, die Tür zu öffnen und den 42-Jährigen festzunehmen. Dabei setzten die Beamten einen Polizeihund ein, der Mann wurde dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Ihn erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.