Viele Jahre schon hat er Nachahmer bekommen, der Faschingsumzug des KVL. Dabei ist er aber immer noch etwas Besonderes geblieben und damit ein „Muss“ im dicht gedrängten Terminkalender unzähliger Hästräger und Karnevalisten, die sich am Sonntag wieder zu Tausenden nach Lauchheim aufgemacht haben.

Im fleckig-farbenfrohen Häs sind die „Remsgöckel“ aufgetreten. (Foto: lua )

81 Vereinigungen waren es und viele von ihnen haben ihren gesamten Hofstaat mitgebracht. Und so gab es für die unzähligen Besucherinnen und Besucher des närrischen Spektakels etwa 3400 Hästräger in 200 Gruppen zu sehen. Alles was mit Fasching etwas am Hut hat im Ostalbkreis kam in die Narrenhochburg unter der Kapfenburg.

Auch Hexen in allen Farben, nebeneinander, übereinander und durcheinander gab es zu sehen. (Foto: lua )

Zu den weit angereisten Gruppen zählten Haunstettner „Schewerer“ aus dem Altmühltal. Gruppen aus oberschwäbischen Fastnachtszünften waren dabei und zu den Stammgästen zählten in Jahrzehnte langer Treue „Scillamännle“ aus Hofen bei Stuttgart.

Die "Kanoniere" aus Oberkochen schossen mit Konfetti. (Foto: lua )

An drei Stellen wurden die Gruppen begrüßt und vorgestellt. Am Marktplatz vom 1. Vorsitzenden des KVL, Josef Kurz, flankiert und sekundiert von Bürgermeisterstellvertreterin Monika Bernreiter und Annah Neher, bei der Schule von Lisa Schwindhammer und Eva Wiederspohn und am Stadttor von Markus Sekler und Lena Weber.

Die „Nuilermer Schlierbachfetzer“ sorgten nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit aufwendigen Kostümen für Aufsehen. (Foto: lua )

Auf die Frage was das faszinierende an Lauchheim sei und warum es so viele Hästräger hierherzieht wusste „Lena“ die logische Antwort, „weil wir in jeder Saison über zehn Mal unterwegs sind und den guten Namen der Stadt weit hinaus tragen ins Land.“

Am Rosenmontag werden die Bettelsacknarren im oberschwäbischen Bad Schussenried erwartet.