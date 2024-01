In vielen Haushalten steht er noch im Lichterglanz, der Christbaum am Vorabend des Erscheinungstages, dem Fest Heilige Dreikönige und in Hülen wirbelt er schon durch die Luft. So könnte man meinen, doch das ist weit gefehlt. Denn beim Christbaumwerfen ist der Baum nicht unbedingt einer der zum Entsorgen auf den Sammelplatz gebracht wurde, sondern ein Sportgerät. Aus der Idee zum Christbaum-Weitwurf ist vor acht Jahren die Hülener Dorfgemeinschaft entstanden, ein gemeinnütziger Verein. Deshalb wird auch bald wieder der Erlös aus dem Dorfplatz-Treff einer entsprechenden Einrichtung übergebene werden.

Viele Helferinnen und Helfer im Einsatz

Bernd Schönherr ist seit geraumer Zeit Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. An diesem Abend braucht er viele Helferinnen und Helfer an Schanktheken, Imbissständen und nicht zuletzt an der Weitwurfbahn. Eine von ihnen ist Silvia Merkle. Wo es auch immer in Hülen etwas zu arbeiten gibt, auf Silvia ist Verlass. Mitten auf dem Platz hat sich ein Chor des Liederkranzes formiert. Vor ihm, am E-Piano, sitzt Dirigent Martin Stumpp. Da macht‘s Spaß mit einzustimmen als zum Beispiel der Evergreen „My Butterfly“ erklingt.

Weltweite Disziplin

Wer einen Baum wirft, will ihn möglichst nahe an der „10“ landen sehen. Denn wer einen Baum über zehn Meter weit zu werfen vermag, darf sich schon zur Elite, in dieser mittlerweile weltweit gepflegten sportlichen Disziplin zählen. Dort kommen allerdings noch Schleuderwurf und Hochwurf dazu. Auf das hat man in Hülen verzichtet. Denn das gesellige Beisammensein steht im Vordergrund. Doch Ehrungen gabs für die erste drei drei in vier Klassen

Bei den Männern war mit 10,1 Metern Wilfried Arnold der Erste, gefolgt mit 9,79 Metern von Thomas Maier und 9,69 Metern von Christopher Adelmann.

Bei den Frauen war Uschi Seifried mit 7,02 Metern die Erste, gefolgt von Rosemarie Grimminger mit 6,68 Metern und Sabrina Humpf mit 6,6 Metern.

Bei den Jungen erzielte die weiteste Distanz mit 5,62 Meter Jakob Fleischmann, gefolgt von Elias Humpf mit 5,45 Meter und Matheo Schmid mit 5,4 Meter. Leni Senz war mit 6,47 Metern vorne, gefolgt mit 6,09 Metern von Lilli Fleischmann und mit 3,64 Metern von Helene Neher.