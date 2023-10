Am Sonntagfrüh wurde ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Härtsfeldstraße gemeldet. Durch ein eingeschlagenes Fenster konnten die Einbrecher eine abgeschlossene Tür von innen öffnen. Im Gebäude wurden etwa 60 Liter Heizöl und ein leerer Kanister entwendet. Zudem pumpten sie bei einem Traktor etwa 90 Liter Diesel ab. Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.