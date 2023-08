Das Café Villing in Hülen: Eine der letzten Kult-Kneipen der Region

Viele kennen ihn, den Ohrwurm „Die kleine Kneipe in unserer Straße“, gesungen von Peter Alexander in den Siebzigerjahren.

Das Café Villing ist ein Lokal von denen es nicht mehr allzuviele gibt. Ein Ort an dem „das Leben noch lebenswert ist“, wie es im Lied heißt. In unzähligen Dörfern und Städten gibt es sie nichts mehr, Orte an denen man mal kurz zwischen Tür und Angel etwas trinken kann.

Im Laufe der Jahre wurden die Gaststätten immer weniger. Das brachte das Ehepaar Josefine und Hans Villing dazu selbst die Initiative zu ergreifen. Im Jahr 1969 wurde das Einfamilienhaus um einen Flachdachanbau ergänzt und so die Räumlichkeiten geschaffen. Die guten Kuchen und Torten der Inhaberin Josefine waren weit über die Region Kapfenburg hinaus bekannt. Josefine stammt als Bäckerstochter aus dem Hülener Haus Grimminger.

1981 gelangte Paul Hauber aus Westerhofen „ins Villing“ und heiratete Anne Villing, eine der drei Töchter. Das Haus wurde aufgestockt, Fremdenzimmer entstanden und es wurde deftiger „im Café“, denn der Schwiegersohn brachte das Metzgerhandwerk mit. Gelernt hatte er beim damaligen Innungsobermeister Leo Krämer in Wasseralfingen.

Die Meisterprüfung im Fleischerhandwerk absolvierte er 1973 und erwarb den „Ehrenstahl“. Dieser Tage bekam Hauber den Goldenen Meisterbrief ausgehändigt und das zu Recht. Bis heute gibt es Produkte aus Meisterhand „im Villing.“ Zu den Gästen die sich beim „Freitagabend–Stammtisch darüber freuen zählen Peter und Enrico. Sie kommen aus dem benachbarten Waldhausen und bedauern, dass es in ihrem Ort „die kleine Kneipe“ nicht mehr gibt.

Doch wie lange gibt es das Café Villing noch? „Mal sehen was die Politik mit der Gaststättenbesteuerung vorhat“, sagt Tochter Alexandra. Paul Hauber hat den Siebziger hinter sich und eine Nachfolge ist unsicher. Dennoch ist er immer noch bereit, kleinere Gesellschaften auf Anfrage zu bewirten. Regelmäßig ist das zum Beispiel der Stammtisch am Freitagabend. Besonders lecker war das zur „Goldenen Meisterfeier“ mit Kesselspeck, Schweinskopf und Kraut.