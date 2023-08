Brauchle–Brüder verteidigen ihre Titel

Über 50 Gespannfahrerinnen– und Fahrer sind zur Baden–Württembergischen Meisterschaft in Hülen angetreten und haben sich drei Tage auf den Turnierplätzen des Pferdesportvereins Schlosss Kapfenburg (PSV) in ihren Leistungen gemessen.

Der PSV hat dieses Mal das Turnier mit der Feier seines 30jährigen Bestehens verbunden. Von dem vor zwei Jahren verstorbenen Felix Auracher war in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Initiative zur Gründung des PSV ausgegangen. Mittlerweile ist sein Sohn Peter Auracher Vorsitzender und schätzt die in Hülen ansässigen Brauchle–Fahrchampions als tragende Säulen des PSV. Das gilt nicht bloß für deren geniale Fähigkeiten beim Lenken von Pferdegespannen, auch beim Ausrichten eines Turnieres zählen se zu den verlässlichen Helfern. Das haben Fahrerinnen und Fahrer geschätzt, sich vor ihrer Abreise auch besonders bei Peter Auracher und seinem Team bedankt und dem schloss sich Hülens Ortsvorsteherin Eva Rösler an. Zuvor hatte sie schon mit Bürgermeisterin Andrea Schnele den Jubiläumsscheck übergeben. Beim Turnier im Feld der Vierspänner Großpferde waren mit Michael Brauchle und Katharina Abel zwei Gespanne am Start. Das Dressur–und Geländefahren entschied Brauchle für sich.

Im abschließenden Kegelfahren am Sonntagnachmittag, vor vielen Zuschauern, gelang Abel ein Vorsprung, der ihr aber nicht ausreichte in der Gesamtwertung den Titelverteidiger zu übertreffen.

Und somit bleibt Michael Brauchle Württembergischer Meister und Katharina Abel (aus Ketsch bei Karlsruhe) Vizemeisterin. Ähnlich sahen viel Besucherinnen Besucher „das Treppchen“ bei der Siegerehrung im Vierspännerfahren mit Ponys. Titelverteidiger und hochdekorierter Gespannfahrer mit Welt–und Europarang blieb Steffen Brauchle und Vizemeister wurde Patrick Harrer (Pforzheim).