Konzertante Blasmusik als Einstimmung auf den Frühling

Der Musikverein Dalkingen feiert 2024 sein 70-jähriges Jubiläum. So steht auch das alljährliche Frühjahrskonzert vom MVD unter diesem Motto „70 Jahre MVD - Unsere Reise“. Zu diesem besonderen Konzert im frühlingshaft geschmückten Musikantenstadl in Dalkingen haben der Dirigent der aktiven Kapelle, Markus Deis, und der Dirigent der Limes-Jugendkapelle, Steffen Kurz, wieder viel Mühe und Zeit investiert, um zusammen mit den Musikerinnen und Musikern dem Publikum einen Ohrenschmaus zu bieten. Für beide Dirigenten ist es eine Premiere in Dalkingen. Markus Deis hat im Vorjahr den Dirigentenstab von Ehrendirigent Kurt Sturm übernommen. Die Limesjugendkapelle wurde im letzten Jahr gegründet und wird nun ihr ersten Konzert in Dalkingen absolvieren.

Man darf sich auf einen abwechslungsreichen Abend in froher Runde freuen. Am besten den Termin gleich vormerken: Samstag, den 23. März 2024. Beginn ist um 19:30 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.