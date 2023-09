Kolpingsfamilie auf LGS-2026-Baustelle

Fabian Gmeiner von der LGS Ellwangen 2026 GmbH informierte eine Gruppe der Kolpingsfamilie Ellwangen bei einer Baustellenführung über die aktuelle Entwicklung im zukünftigen Areal der Landesgartenschau. Beim geplanten Haupteingang unter der Westtangentenbrücke startete die Führung. An Hand von Skizzen und Plänen konnte die Gruppe die schon erfolgten Veränderungen besonders auf dem alten Schießwasen und der Jagstaue bis Richtung Schrezheim gut nachvollziehen. Bis zur Eröffnung 2026 steht noch viel Arbeit an, so dass die Gruppe auf jeden Fall bis dahin noch einmal vorbeischauen will.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.