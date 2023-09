Kolpingsenioren auf Spurensuche

Josef Seibold vom Kulturverein Königsbronn führte die Ellwanger Kolpingseniorengruppe mit viel Herzblut durch die Geschichte des ältesten Industriestandorts Deutschlands. Die Eisenverhüttung und Eisenverarbeitung konnte die Gruppe besonders gut beim historischen Flammofen in Königsbronn nachvollziehen. Nach informativer Fahrt vorbei am Klosterareal, Georg Elser Gedenkstätte, Hammerschmiede endete die geschichtliche Spurensuche in der Feilenschleiferei und dem Schmiedehaus. Nicht unerwähnt blieb der Eintageskrieg der Fürstprobstei Ellwangen gegen den Königsbronner Hüttenverwalter Blezinger.

