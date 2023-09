17–Jähriger schwer verletzt

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr war ein 17–Jähriger mit seinem Motorrad auf der Strecke von Steinheim am Albuch nach Königsbronn unterwegs. Etwa einen Kilometer vor Königsbronn ist die Höchstgeschwindigkeit auf 40 Kilometern pro Strunde begrenzt. In diesem Abschnitt fuhr er offensichtlich zu schnell, denn in einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte mit einem Wasserablauf. Hierdurch wurde der 17–Jährige vom Motorrad abgeworfen und kam schwer verletzt auf der Straße zum Liegen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Strecke knapp eine Stunde gesperrt