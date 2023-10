Unerwartet aber verdient

Die Tennisspielerinnen der U18 der TA SV E. Kirchheim/Dirgenheim gewinnen alle Rundenspiele und werden Meister in der Bezirksstaffel.

Die U18 Juniorinnen der TA Kirchheim haben es geschafft und sich zum Meister der Bezirksstaffel gekürt. Damit steigen sie zudem in die nächsthöhere Spielklasse auf. Mit gemischten Gefühlen starteten die U18 Juniorinnen in die diesjährige Verbandsspielrunde. Zum einen war man hoch motiviert, zum anderen war aber klar, dass diese Saison nicht einfach wird. Trat man doch mit ausschließlich Spielerinnen an, die allesamt noch für die U15 spielberechtigt waren und man somit teilweise gegen fünf Jahre ältere Gegnerinnen spielen musste. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Mögglingen folgten klare Siege gegen Stödtlen und Niederstotzingen.

Somit ergab sich ein regelrechtes Endspiel zum Rundenabschluss. Gegner waren die Spielerinnen der SPG Bopfingen/Oberdorf/Riesbürg die auf heimischer Anlage bei einem Sieg selbst noch Meister werden konnten. Die jungen Mädchen der TA Kirchheim hielten dem Druck aber stand und gewannen auch dieses Spiel, zwar denkbar knapp mit 3:3 und einem Satz mehr und wurden so überraschend aber durchaus sehr verdient Meister der Bezirksstaffel. Eine starke Leistung der fünf Juniorinnen.