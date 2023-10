Nur durch ein gutes Miteinander aller Beteiligten und der vorausschauenden Planung des Gemeinderates und seiner Vorgängers Willi Feige sei Kirchheim eine der ersten und wenigen Gemeinden in Baden-Württemberg, die in den Genuß der neunzig-prozentigen Vollförderung nach dem "Graue-Flecken-Programm" kommen, so Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay.

(Foto: jubl )