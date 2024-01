Nach der großen Resonanz des Mahnfeuers in Aufhausen legten ihre Kollegen aus Kirchheim „noch einen drauf“. Rund 100 Traktoren und rund 400 Teilnehmer aus allen Teilen der Bevölkerung, dem Ostalbkreis und dem angrenzenden Ries versammelten sich rund um die veranstaltende Jugendhütte „Zum Riesblick“ zwischen Kirchheim und Heerhof, um gegen die Sparpläne der „Ampel“ zu demonstrieren.

Schon an der Teilnehmermischung aber auch bei den Gesprächsthemen wurde deutlich, dass es bei den Protesten mittlerweile um weit mehr geht, als nur um die Subventionskürzungen des Agrardiesels oder dem Wegfall der Kfz-Steuerbefreiung. So waren Themen wie die CO2 Bepreisung, oder Fragen wie „Was soll ich für eine Heizung einbauen?“ oder die steigenden Kosten in aller Munde.

Nach seiner Begrüßung stellte Moderator Johannes Schöller die Redner vor und bedankte sich bei allen Sponsoren und Helfern für deren Unterstützung und die Hilfsbereitschaft in der breiten Bevölkerung. Nur so sei es gelungen, die Veranstaltung in der kurzen Zeit zu organisieren.

Winfried Mack und Danyel Atalay vor Ort

Neben dem Landtagsabgeordneten Winfried Mack, Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay und dem Kreisgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, Johannes Strauß, beeindruckten vor allem die drei Jungbauern, Landwirtschaftsmeister Jonas Böhm und die beiden angehenden Landwirtschaftsmeister Jakob Feldwieser und Johannes Götz mit emotionalen Reden, in denen sie ihre von Sorgen und Zukunftsängsten als Hofnachfolger dreier für Süddeutschland typischen Familienbetriebe thematisierten. Ihr Resümee - die heimische Landwirtschaft werde mit Vollgas gegen die Wand gefahren.

Junge Landwirte üben Kritik

„Als Hofnachfolger übernehmen wir Verantwortung für unsere Flächen, unser Vieh, die Gesellschaft und unsere Familien“, so Jonas Böhm. Obwohl der ländliche Raum stark vom landwirtschaftlichen Leben geprägt sei, würde dies immer mehr an den Rand gedrängt. Durch ständig neue Gesetze und Auflagen habe man das Gefühl, dass Tierhaltung in Deutschland nicht mehr gewünscht sei. Dazu die durch ständige Änderungen fehlende Planungssicherheit und nötige Investitionen, die den Landwirten die Wettbewerbsfähigkeit rauben. Statt qualitativ hochwertiger Produkte von deutschen Bauern würde vermehrt minderwertigeres Schweinefleisch aus China und Spanien konsumiert.

Trotz Energieengpässe würde die Regulierungswut auch vor Biogasanlagen nicht halt machen. Die Vorgaben, aus Umweltschutzgründen vier Prozent der Flächen stilllegen zu müssen, bezeichnete er als Enteignung und Arroganz der Politik. Um mehr Planungssicherheit und den elterlichen Hof für die Zukunft zu positionieren, habe man von Schweinemast auf Legehennen, Ackerbau und Biogas mit Direktvermarktung und Hofladen umstrukturiert, so Jakob Feldwieser. In den letzten Jahren hätten die Auflagen und die Bürokratie stets zugenommen. „Diese beiden Punkte, Agrardiesel und Kfz-Steuer, haben einfach das Fass zum Überlaufen gebracht“. Deswegen sei man jetzt auf der Straße. Der hohe Rückhalt in der Bevölkerung sei für ihn ein Beleg, dass es so nicht weitergehen könne.

„Für mich stellt sich aktuell die Frage, ob es noch sinnvoll ist, den von unserer Familie seit Generationen geführten Betrieb eigentlich zu übernehmen“, so der angehende Landwirtschaftsmeister Johannes Götz. Trotz moderner Tierhaltung stünden bis spätestens 2028 wieder neue und hohe Investitionen an.

Johannes Strauß thematisierte anschließend den großen Rückhalt und die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft.

Landtagsabgeordneter Winfried Mack merkte an, dass aktuell die Bevölkerung für die Landwirtschaft demonstriere und hob die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft hervor. Die gut ausgebildeten Landwirte wären auch ohne Gebote und Verbote in der Lage, Dinge wie „Tierwohl“ oder „Biodiversität“ zu erfüllen.

Dazu wären die Proteste entgegen der Prognosen der Regierenden stets friedlich. Man habe keine Haushaltsnotlage, sondern, der oberste Knopf der Weste sei falsch geknöpft, so Mack weiter. Bei der Streichung von Subventionen hätte die Regierung das vermeintlich schwächste Glied in der Kette gesucht und sei jetzt vom großen Rückhalt durch die Bevölkerung überrascht.

Atalay: Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

„Wir und ihr könnt stolz sein, auf das was hier bewegt wurde“, lobte Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay die Organisatoren. Er sprach von einer bemerkenswerten Woche des Protestes, in der es den Landwirten auf beeindruckende Weise gelang die berechtigten Sorgen und Nöte zu artikulieren und die Bevölkerung zu mobilisieren und zu sensibilisieren. Die Landwirtschaft stehe auch ohne die vielen Vorgaben vor großen Herausforderungen als deren finales Ende ein verstärktes Höfe-streben drohe. Das dürfe nicht passieren. Landwirtschaft sei im ländlichen Raum nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch Kulturgut, Tradition und Identität über Generationen hinweg.