Nachdem die Sanierung der Kreisstraße K3304 in das Kreisprogramm 2025 und 2026 aufgenommen wurde, ist die Gemeinde bestrebt, dass in diesem Zuge auch die jeweiligen Ortsdurchfahrten in Kirchheim (Felderstraße und Langestraße) und Benzenzimmern (Herrenstraße) modernisiert und saniert werden. Entsprechende Mittel hierfür wurden schon in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt.

Angesichts der Vielfalt an aufzunehmenden Daten, umfangreichen Vorarbeiten und Planungen sprach Bürgermeister Danyel Atalay in diesem Zusammenhang von einem langen Marsch, an dessen Ende eine weitere Attraktivitätssteigerung des Standortes Kirchheim steht.

Als Vorstufe einer Entwurfsplanung müssen verschiedene Planskizzen erstellt werden. In diesen sollen die groben Ziele wie Breite der Gehwege, Grünflächen oder Bodenbeläge definiert, optisch aufbereitet und graphisch dargestellt werden.

Neben dieser oberflächlichen Zielvereinbarung ist eine Befahrung und optische Inspektion der Kanäle durch eine Fachfirma der logische und konsequente zweite Schritt, so Danyel Atalay. Die Kanalbefahrung und die dabei erhobenen Bilder und Daten sollen zudem von einem Ingenieurbüro zur späteren Erstellung eines allgemeinen Kanalisationsplanes gesammelt, dokumentiert und ausgewertet werden.

Für die Betreuung und Auswertung der bei der Kanalbefahrung erhobenen Daten gab das Ingenieurbüro Grimm mit 4800 Euro netto das wirtschaftlich günstigste Angebot ab. Das Votum erfolgte einstimmig.

Die Kosten für die in vier Teilprojekte gegliederten Planskizzen bezifferte Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay mit knapp 20.000 Euro brutto. Da das Büro standlandingenieure bereits mit der Entwurfsplanung beauftragt wurde, sprachen sich die Gemeinderäte einstimmig für die Vergabe an das Büro aus.