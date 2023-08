Martina Senz ist gerade dabei, zwei neue Schirme für die Terrasse des „Kreuz&Quer“ in Bopfingen zu organisieren, bevor sie sich zum Gespräch mit der „Ipf–und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ trifft. Denn das Unwetter am vergangenen Wochenende hat sie zerstört. Auch für eine Hochzeit musste auf die Schnelle eine neue Lokalität gefunden werden, denn der Regen hat den Planern einen Strich durch die Rechnung gemacht, erzählt die Wirtin. „Gleich nach dem Interview wartet wahrscheinlich eine Liste mit Leuten, die ich zurückrufen muss auf mich“, sagt Martina Senz. Am Wochenende stehen weitere Feiern an, der August liegt mitten in der Hochzeitssaison. Ob das Wetter diesmal hält? Fraglich. Gehetzt oder gestresst wirkt Martina Senz dennoch überhaupt nicht. Denn Planen und Organisieren, auf alles vorbereitet sein, und das in einem eng getakteten Zeitplan, ist ihr Leben.

Mann beim Bedienen kennengelernt

Und das teilt sie schon seit vielen Jahren mit ihrem Mann Andreas. „Oft heißt es ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Hinter mir steht auch ein starker Mann“, sagt die Wirtin. Quasi aus der Nachbarschaft kommt die junge Martina mit 14 zum Bedienen in die Wirtschaft in Dirgenheim und lernt dort ihren Andreas kennen. Als sie 17 ist, kommen die beiden zusammen, 1993 wird geheiratet.

Abitur am Ostalb-Gymnasium

Dazwischen macht Martina 1986 ihr Abitur am Ostalb–Gymnasium in Bopfingen. Und weil es ihr die Gastronomie so angetan hat, absolviert sie ein duales Studium im Tourismusbereich mit Schwerpunkt Hotel– und Gaststättengewerbe. Studiert wird in Ravensburg, die Praxis lernt sie im Arabella Sheraton–Hotel in München. Und das im „schönsten Job der Welt“, wie sie sagt. Denn man könne etwas mit Menschen machen, die positiv gestimmt sind, weil sie etwas zu feiern haben und diese bei ihrer Feier unterstützen.

Drei Restaurants in der Region

Heute führt das Ehepaar drei Restaurants in der Region: Den „Landgasthof Zum Kreuz“ in Dirgenheim, das „Kreuz&Quer“ in Bopfingen und den „Riesling“ in Nördlingen. Das „Kreuz“ ist sozusagen das „Haupthaus“. 2019 bietet man den Wirtsleuten in Bopfingen das „Kreuz&Quer“ an. Der „Riesling“ ist quasi aus einer Notsituation heraus entstanden“, erzählt Martina Senz. Im August 2019 hätten sie das „Kreuz&Quer“ eröffnet und wegen der Corona–Pandemie im darauffolgenden März wieder schließen müssen. „Wir hatten also eine Menge Leute da, die arbeiten wollten, aber nicht konnten. Und da wurde uns der „Riesling“ ein Lokal mit einem großen Biergarten angeboten. Das war zu der Zeit wichtig. Inventar, Geschirr und Personal waren da, also konnten wir fast von heute auf morgen aufmachen“, erzählt Martina Senz.

Veranstaltungen haben sich verändert

Zu den Restaurants kommen noch Veranstaltungen, oder auch „Events“, wie man heute sagt. „Früher sind junge Leute zu uns gekommen und haben gesagt „wir wollen heiraten“. Heute suchen sie eine ,Location für ihr Event’“, sagt die Wirtin. Denn Veranstaltungen hätten sich im Vergleich zu früher ganz schön verändert. „Der gemischte Braten reicht auf Hochzeiten heute nicht mehr. Da gibt es ganze Buffets mit mehreren Süppchen. Zum Nachtbuffett isst man heute nicht mehr die Reste von Kaffee–und Kuchen. Da machen wir dann zum Beispiel einen Currywurstbrunnen“, erklärt die Wirtin.

Zeit um im Biergarten zu sitzen hat die Wirtin kaum. Das bleibt meist den Gästen vorbehalten. (Foto: lua )

Hochzeiten und Feiern verlangen der Wirtin Einiges an Improvisationstalent ab. Da gilt es beispielsweise, auf die Schnelle ein Brautauto nebst Fahrer zu organisieren: „Geplant war, mit Musik zu Fuß von der Kirche in die Wirtschaft zu laufen. Plötzlich kam ein richtiger Platzregen. Dann haben wir einen Bus vom örtlichen Busunternehmen und einen Fahrer vom Stammtisch organisiert, der die ganze Gesellschaft von der Kirche abgeholt hat“, erzählt Martina Senz.

Keine Hochzeit ohne Torte

Ein anderes Mal ging die Hochzeitstorte bei der Anlieferung zu Bruch. Eine Hochzeit ohne Torte — das darf nicht sein. Martina Senz: „Da haben wir kurzerhand schnell ein Erdbeerherz und ein Wurstherz gemacht. Denn wir wussten, dass die Braut Süßes und der Bräutigam Pikantes mag“.

Und auf Geburstagsfeiern darf es gerne mal ein Motto sein. Da wird dann wie James Bond oder À-la–Hollywood gefeiert. „Wir haben auch schon den roten Teppich ausgerollt, alles schwarz eingerichtet oder eine Hawaii–Party mit Surfbrettern gefeiert. Da hat sich der klassische Landgasthof von früher schon ganz schön verändert“, sagt Martina Senz.

Ipfmess seit 2004

Zweifelsohne das größte „Event“ das Familie Senz seit 2004 bewirtet, ist die Ipfmess. Zunächst noch im kleinen Zelt, ab 2014 dann eine Nummer größer als Hauptfestwirte. Eine neue Herausforderung für Wirtsfamilie und Personal.

Los gings im kleinen Zelt mit 1000 Leuten, im großen Zelt bewirtet Martina Senz mit ihrem Team heute 3500 bis 4000 Gäste. Was heute Normalität ist, war 2004 noch absolutes Neuland. Im ersten Jahr hat die Wirtin mit ihren Bedienungen das Maßkrugtragen geübt: „Wir haben Krüge mit Wasser gefüllt und sind abwechselnd in den Wintergarten rausgelaufen“, erzählt Senz. Heute schickt sie ihren Neulingen Youtube–Videos, die zeigen wie´s am besten geht. Und wie trägt man die Krüge am besten? „Das ist ganz unterschiedlich. Da muss jeder seine eigene Technik entwickeln. Das kommt auf die Größe der Hände und die eigene Statur an. Männer schaffen etwa 14, Frauen 10 auf einmal“, sagt die Wirtin. Sie selbst trägt die Krüge ineinander. Auf der Mess sind Martina Senz und ihr Mann die Köpfe eines 300–Mann–und–Frau starken–Teams, bei ihnen laufen die Fäden zusammen. Schlaf findet Martina Senz dabei kaum, sie gehe eigentlich täglich nur zum Duschen kurz nach Hause. Denn ein typischer Ipfmess–Tag fängt um 8 Uhr morgens mit Vorbereitungen an und endet um fünf Uhr, wenn der letzte Gast das Zelt verlässt, sagt die Festwirtin. Um 10 kommen dann wieder die ersten Besucher. Und die sind größtenteils freundlich. „Auf der Ipfmess herrscht eine angenehme, besondere Atmosphäre, man kennt sich“, sagt Martina Senz. Probleme mit Gewalt oder alkoholisierten Gästen gebe es kaum.

Bedienungen von 16 bis 60

Eine Pause gibts nach der Ipfmess nicht, es geht nahtlos weiter. Abiball, Hochzeiten, Firmenfeiern, Biergartenbetrieb: Die heiße Sommerphase lässt keine Verschnaufpause zu. Das Personal muss mitziehen. Entgegen dem allgemeinen Trend hat Martina Senz im Service keine Probleme, Personal zu finden. „Ohne unser Personal läuft es nicht. Wir sind froh, dass der Nachwuchs da ist. Wir sind wie eine große Familie, haben Bedienungen von 16 bis 60“, sagt sie froh. Einen oder zwei Köche würde sie allerdings noch gerne einstellen, dann könnte sie eine vier– statt viereinhalb–Tage–Woche bieten und das Stammpersonal entlasten. Aber auch neue Bedienungen seien immer herzlich willkommen.

Eine Vier–Tage–Woche gibt es für Martina Senz nicht. Sie arbeitet an sieben Tagen in der Woche, fast rund um die Uhr. „Mein Tag müsste mehr als 24 Stunden haben“, sagt die 58–Jährige. Ihre liebste Zeit ist die Nacht, ab 0 Uhr, denn da wird es ruhiger. So bleibt Zeit für Organisatorisches, Büroarbeit. Schlaf findet sie dann meist von 5 bis 10 Uhr.

Kinder in die Wirtschaft integriert

Zeit genommen haben sich Martina Senz und ihr Mann für ihre beiden Töchter. Für Schulveranstaltungen und Fußballspiele musste die Wirtschaft schon mal hinten anstehen. Und die Kombination hat auch funktioniert. „Wir haben die Kinder in die Wirtschaft integriert, Kinderkochkurse veranstaltet, hatten Spielsachen in einem großen Topf und die kleine Tochter im Laufstall“, erzählt die Mutter.

Die Töchter sind bisher einen anderen Weg gegangen, arbeiten im Marketing und als Architektin.

Man habe den Töchtern bewusst die Entscheidung überlassen, ob sie in die elterliche Gastronomie einsteigen wollen oder nicht, sagt Martina Senz. Auch wenn sie im Umkreis aktuell zu den älteren Wirten gehörten, denken die beiden noch lange nicht an die Rente.