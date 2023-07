Der leere Akku ihres Mobiltelefons bewahrte eine 50–Jährige am Dienstagmittag vor einem größeren finanziellen Schaden. Die Frau hatte um die Mittagszeit einen Anruf von einem Betrüger bekommen, der sich als ihr Sohn ausgab und ihr mitteilte, dass er in Ellwangen eine Frau angefahren habe und nun auf dem Weg zum Amtsgericht sei. Um eine Haft zu verhindern, sei eine Kaution von 80.000 Euro festgesetzt worden. Das Geld sollte gegen 16 Uhr in Aalen in der Beinstraße übergeben werden. Um ihrem angeblichen Sohn zu helfen, hob die 50–Jährige tatsächlich einen größeren Geldbetrag ab und begab sich nach Aalen. Da jedoch der Akku ihres Handys leer war, war eine weitere Kontaktaufnahme seitens des unbekannten Betrügers nicht möglich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Reagieren Sie mit einer gesunden Portion Misstrauen, und Umsichtauf Anrufe von Ihnen unbekannten Personen . Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen. Teilen Sie Fremden am Telefon keine persönlichen Daten mit und sprechen Sie nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Überprüfen Sie die Angaben, die der Anrufer macht und fragen Sie bei Ihren Angehörigen — unter der Ihnen bekannten Telefonnummer — nach.