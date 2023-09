Um Kirchheim für die zukünftigen Aufgaben strukturell besser aufzustellen, will sich Kirchheim für das Programm „Städtebauförderung 2024“ bewerben, so die einstimmige Entscheidung der Gemeinderäte. Die auf zehn Jahre ausgelegte Städtebauförderung 2024 würde so die 2024 auslaufende Förderung als Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms ländlicher Raum (ELR) ablösen und die weitere Innenentwicklung der Gemeinde Kirchheim unterstützen.

Förderschwerpunkte der Städtebauförderung 2024 sind neben der Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung, Modernisierung oder Aktivierung leerstehende Immobilien unter anderem auch vielfältige Maßnahmen zum Klimaschutz, die Revitalisierung und der Erhalt bestehender Zentren durch Sicherstellung der Nahversorgung, die Aufwertung des öffentlichen Raumes und die Anpassung der Ortsentwicklung an den demographischen Wandel.

Bei der Sitzung am 19.Dezember 2021 hat der Gemeinderat den Auftrag zur Antragsstellung in das Landessanierungsprogramm 2024 und zur Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes an die STEG Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart vergeben. Das Gemeindeentwicklungskonzept basiert zu großen Teilen auf dem Zukunftskonzept, das 2014 unter großer Bürgerbeteiligung erarbeitet worden ist. Während einige der Projekte umgesetzt werden konnten, sind viele der damaligen Themen heute noch aktuell. Einige kamen bei der Bürgerwerkstatt am 14.Juni, bei der die Bürger die Möglichkeit hatten, sich aktiv am Planungsprozess zu beteiligen, neu hinzu. Vorangegangen war eine Bestandsaufnahme durch die STEG im März 2023.

Für Kirchheim wurden so innerhalb der acht festgelegten Handlungsfelder Ortsbild, Wohnen, Gemeinwesen, Infrastruktur, Mobilität, Klima, Energie und Nachhaltigkeit, Wirtschaftsraum und Tourismus Schwerpunkte gesetzt und von Silvia Fichtner in der Gemeinderatssitzung präsentiert.

Silvia Fichtner informierte darüber, dass die erarbeiteten und geplanten Ziele und Maßnahmen im Zuge des Bewerbungsprozesses am 21.Juli mit zwei Mitarbeitern des Regierungspräsidiums vorbesprochen wurden. Aus dem Gespräch ergab sich, dass die geplante Abgrenzung des Sanierungs- und Entwicklungsgebietes (ISEK) „Ortsmitte“ zu groß sei und daher verkleinert werden müsse.

Da im Bereich des Klosters mögliche Maßnahmen auch aufgrund der Eigentumsverhältnisse nur erschwert umsetzbar sind, wurde dieser Bereich aus dem Antrag ausgenommen und soll als langfristiges Ziel definiert und umgesetzt werden. Die gewünschten Ziele und Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes für Kirchheim sind die Stärkung der Infrastruktur, die Schaffung eines Ortsmitteplatzes, die Belebung der Gastronomie, der Klosteranlage und die Verbesserung des Fußwegenetzes. Zudem sollen die Flächenpotentiale genutzt werden. In Dirgenheim sollen Fußwege und Grünbereiche geschaffen und die Leerstände (um)genutzt werden. In Benzenzimmern stehen ein Ortsmittelplatz mit Grundversorgungsangebot, bessere Wegeverbindungen ein Gestaltungs- und Grünkonzept sowie die Nutzung der Leerstände ganz oben auf der Agenda.

Die Kosten bis 2032 schätzt Silvia Fichtner auf 3.335.000 Euro. Nach Abzug der Förderung in Höhe von 1.881.000 Euro und sonstiger Erträge verbleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil in Höhe von 1.254.000 Euro.