Kürzlich fand der feierliche Spatenstich für die Erweiterung des Evangelischen Kindergartens statt. Damit ist ein weiterer großer Meilenstein beim bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsangebote in Kirchheim am Ries erreicht. Bürgermeister Danyel Atalay bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei der Evangelischen Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung sowie beim Planungsbüro ACT und dem Gemeinderat für die „rekordverdächtige Planungszeit“. Im Herbst 2022 wurde für Kirchheim am Ries ein erhöhter Bedarf in der Kinderbetreuung in den nächsten Jahren festgestellt. Daraufhin haben die Planungen für den Erweiterungsbau des Evangelischen Kindergartens um eine weitere Gruppe begonnen. Nachdem die Finanzierung mit Mitteln aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 600.000 Euro sowie mit Mitteln der Gemeinde Kirchheim am Ries sichergestellt werden konnte, wurden die Aufträge noch vor der Sommerpause vergeben. „Jetzt geht’s los“, freut sich Falk Deucker als verantwortlicher Architekt vom Planungsbüro ACT und wünscht allen Beteiligten erfolgreiche wie unfallfreie Bauarbeiten. Dem Zeitplan nach soll der Erweiterungsbau im Mai 2024 bezugsfertig sein. Platz, den die Gemeinde dringend benötigt. „Bereits in diesem Kindergartenjahr konnten wir nicht allen Familien einen Platz anbieten. Und die Situation wird sich in den kommenden Jahren sogar noch verschärfen. Insofern bin ich dem Gemeinderat sehr dankbar, dass wir nun die richtigen Weichen gestellt haben, unsere Betreuungsmöglichkeiten an den Bedarf anzupassen“, so Bürgermeister Dan-yel Atalay.