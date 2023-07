Kirchheim investiert kräftig

Mit „Heute geben wir so viel Geld aus wie noch nie“ eröffnete Kirchheims Bürgermeister, Danyel Atalay, die letzte Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause. Im Nachgang sprach er gar von einer historischen Sitzung, wurden doch Investitionen (in die Zukunft) von über 8 Millionen Euro beschlossen. Davon entfallen der Großteil, nämlich rund 7 Millionen Euro brutto auf den Breitbandausbau der Gemeinde.

Mit dem Ausschreibungsergebnis liegt man zwar rund 8 Prozent über der ersten Kostenschätzung durch die Geo Data GmbH. Da der Ausbau allerdings über das mit 90 Prozent der Kosten geförderte „Graue–Flecken–Programm“ erfolgt, werden die Mehrkosten ebenfalls zu 90 Prozent durch die Förderung abgefangen, wie der Geo Data Teamleiter Netzbau, Michael Enßlin, ausführte.

Um Kosten zu sparen, erfolgte die Ausschreibung in enger Abstimmung mit dem Zweckverband RiesWasserVersorgung und wurde in zwei Lose unterteilt. Während in Los 1 der Breitbandausbau mit rund 15,5 Kilometer Neubau und 4,5 Kilometer Bestandsleitung ausgeschrieben war, umfasste Los 2 die Mitverlegung der Wasserleitungen. Die Ausschreibung erfolgte rein digital. Von den 15 Interessenten haben fünf Bieter ein Angebot abgegeben. Da beide Lose gemeinsam ausgeschrieben wurden, konnte einer der fünf Bieter nicht berücksichtigt werden.

Während die Firma Hermann Fuchs GmbH, beim Los 1 der wirtschaftlich günstigste Bieter war, blieb beim Los 2 ein anderer Bieter rund 35.000 Euro unter deren Angebot von 666.656,79 Euro. Da sich die Gemeinde und der Zweckverband jedoch auf eine gemeinsame Ausschreibung und Vergabe verständigt hatten, folgte der Zweckverband dem Vergabevorschlag der Gemeinde, zumal sich die beiden Angebote nur minimal unterschieden haben. Der Zweckverband übernimmt die Kosten für die Mitverlegung der Wasserleitungen. Die Gemeinderäte folgten ebenfalls einstimmig dem Vergabevorschlag und gaben der Firma Hermann Fuchs GmbH den Zuschlag.