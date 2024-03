Kunst, Kultur und Klostergarten. Was im vergangenen Sommer mit der Kultur-Tour und den Künstlern von Kollektiv K im malerischen Kirchheimer Klostergarten begann, soll in diesem Sommer fortgesetzt werden. „Wir setzen sogar noch einen drauf,“ ist sich Bürgermeister Danyel Atalay sicher. „Erstmals wollen wir in diesem Jahr über vier Wochen hinweg das einzigartige Ambiente des Klostergartens für Konzerte und Theateraufführungen nutzen. Ein Kultursommer ist hier der richtige Ansatz.“ Und der Kultursommer in Kirchheim verspricht für Sommer 2024 ein attraktives Programm.

Austropop mit "Auf a Wort"

Los geht es am 21. Juni 2024 mit einem echten Schmankerl. „Auf a Wort“ heißt die Band aus dem Chiemgau, die sich dem Austropop verschrieben hat und vornehmlich Hits der Austropop-Größen wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros oder EAV im Programm hat. Auch durch die sympathische und lockere Moderation schafft es die Band immer wieder, bei den Konzerten nicht nur musikalisch voll zu überzeugen. Die Gäste erwartet ein gepflegtes, abwechslungsreiches Konzert auf hohem musikalischem Niveau mit einer Zeitreise durch das vielfältige Repertoire der bereits seit über 30 Jahren bestehenden steirischen Kult-Band STS.

Am Tag darauf folgen die weitläufig bekannten Brettl-Spitzen. Dieses Format des Bayerischen Fernsehens ist nicht nur das beliebteste satirische Musik-Unterhaltungsformat des BR-Fernsehens, sondern spiegelt seit einem Jahrzehnt fulminant ein aktuelles, musikalisches Lebensgefühl im Freistaat wider und zeigt dieses Gefühl in allen Facetten. Die Brettl-Spitzen sind traditionsbewusst und heimatverbunden, aber auch jung und unverbraucht sympathisch. Jetzt gibt es die bekannten Künstler und Newcomer aus der erfolgreichen Sendung live innerhalb der großen Jubiläumstour und in Starbesetzung in Kirchheim am Ries zu erleben. Die einzige Aufführung außerhalb Bayerns.

Präsentiert werden die Künstler am 22. Juni 2024 von BR-Moderator Jürgen Kirner im Klostergarten, der sich auf das Gastspiel in Kirchheim freut: „Auf Wunsch unzähliger Fans und treuer TV-Zuschauer aus dem Ländle, kommen wir sehr gerne nach Kirchheim am Ries. Freuen uns dabei nicht nur über die Einladung, sondern ganz besonders auf das einzige BR Brettl-Spitzen LIVE Gastspiel im Jahr 2024 in Baden-Württemberg. Zudem auf ein unvergessliches Brettl-Spitzen-Open Air mit einem satirisch-musikalischen Feuerwerk der Spitzenklasse!“

Am 18. Juli gibt es ein Novum in der Kirchheimer Kulturszene. Erstmals treten alle Kirchheimer Musikgruppen auf einer Bühne auf. „Vom Musikverein über den Posaunenchor bis zu den drei Chören in der Gemeinde geben alle zusammen ein gemeinsames Konzert - eine Konstellation, die es bisher noch nicht gab und die ein besonderes Klangerlebnis in den Klostergarten zaubern wird“, ist Thomas König, der selbst im katholischen Männerchor Dirgenheim mitsingt und die Organisation des Kirchheimer Kulturabends übernommen hat, überzeugt.

Freilichttheater hat Tradition

Höhepunkt des Kultursommers werden sicherlich die vom Dirgenheimer Regisseur Martin Bernard inszenierten Freilicht-Aufführungen sein. Das Freilichttheater hat in Kirchheim am Ries eine langjährige Tradition. Erstmals wurde das Freilichttheater im Jahr 2008 mit „Die Nonne und der Dieb“ zu einem über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Event entwickelt. Bis 2014 bezogen sich die Stücke allesamt auf das Kloster Kirchheim mit seinem historischen Hintergrund. Im Jahr 2022 wagte Autor Martin Bernard etwas Neues und präsentierte eine regionale Krimikomödie. Mit 'Kommissar Stelzle ermittelt' adaptierte er das Buch des Nördlinger Autors Ronald Hummel. Der Erfolg war grandios. „Die Menschen wollen unterhalten werden und auch mal lachen können“, sagt Autor und Spielleiter Martin Bernard voller Begeisterung.

Krimi von Bopfinger Autor

Nun hat er sich wieder einem Krimi angenommen! „Tomatidin“ entstand nach dem Krimi des Bopfinger Autors Michael J. Scheidle. „Ich fühle mich geehrt!“ sagt der Buchautor. „Alles wie im Buch können wir leider nicht umsetzen,“ sagt Bernard. Vieles wird verarbeitet, aber auch Neues dazugeschrieben oder umgeschrieben. Der Plot bleibt jedoch erhalten. Martin Bernard führt auch in diesem Jahr Regie und hat schon interessante Ideen im Kopf. So sollen die Aktionen nicht nur auf der Bühne sein, sondern im gesamten Klosterhof wird Action zu erleben sein! Premiere feiert „Tomatidin“ am 12. Juli 2024. Es folgen weiter Aufführungen am 13., 19. und 21. Juli. Krimi trifft Humor ist das Motto dieser Abende.

Tickets www.kirchheim-am-ries.de