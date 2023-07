Am Sonntag, 17. September, findet von 13.30 bis 15.30 Uhr eine Kinderbedarfsbörse statt. In der Turnhalle in Kirchheim können Herbst– und Winterkleidung für Kinder erworben werden. Es gibt Kuchen. Schwangere werden 30 Minuten früher hineingelassen. Es wird darum gebeten, die Jacken im Auto zu lassen. Verkäuferinnen und Verkäufer können sich bei Frau Senz unter [email protected] anmelden.