Insolvenz der Bäckerei Moll: Das passiert mit den 30 Azubis

Die Bäckerei Moll musste aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ihren Betrieb im Frühjahr einstellen. In den Monaten März und April konnte das Unternehmen die Löhne der Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, was im Juni zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens führte. Besonders davon betroffen waren die 113 Mitarbeiter der Moll-Filialen, darunter rund 30 Auszubildende aus Nepal, Marokko und Vietnam. Lange war unklar, ob diese in anderen Betrieben unterkommen. Insolvenzverwalter Henning Necker klärt auf.

Bereits zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juni hatte die Bäckerei Moll den Betrieb komplett einstellen müssen. Wie Rechtsanwalt Henning Necker berichtet, waren schon am 3. Mai Löhne und Gehälter bereits zwei Monate im Rückstand. Eine Lösung, den Betrieb wieder ins Laufen zu bringen, konnte nicht gefunden werden.

Fehlendes Fachpersonal verschlimmerte die Situation in der Insolvenz

„Der Betrieb war nicht in der Lage, die eigenen Filialen ausreichend mit Ware zu versorgen. Die Ursachen hierfür waren vielfältig. Wir hatten auf der einen Seite nicht ausreichend Fachpersonal und auf der anderen Seite konnte mit den sehr vielen Auszubildenden, beziehungsweise nicht fachlich qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht das notwendige Ergebnis erzielt werden“, berichtet Necker. Insgesamt mussten 113 Arbeitsverhältnisse beendet werden, so der Insolvenzverwalter.

Die Situation der Auszubildenden, die zum Teil aus dem Nicht-EU-Ausland kommen, galt lange Zeit als unklar. Doch Necker hat gute Nachrichten: „Alle der circa 30 Auszubildenden aus Vietnam, Marokko und Nepal konnten an andere Betriebe vermittelt werden.“ Eine Person sei seines Wissen nach freiwillig ausgereist. Die meisten anderen ehemaligen Moll-Angestellten hätten ebenfalls eine Anschlusstätigkeit gefunden.

Sehr viele Betroffene haben Aufhebungsverträge abgeschlossen“, sagt Insolvenzverwalter Necker.

Was mit den Moll-Filialen passiert, die zum 1. Juni an die jeweiligen Vermieter zurückgegeben werden mussten, weiß der Anwalt nicht. „Wir haben keine Übersicht, an wen die jeweiligen Vermieter wieder vermietet haben. Einige Standorte werden inzwischen von anderen Bäckereien betrieben“, sagt Necker.

Backstube in Kirchberg wird aufgelöst - Geräte verkauft und zurückgegeben

Die Backstube in Kirchheim werde aber aufgelöst. Alle geleasten Geräte und Fahrzeuge wurden zurückgegeben, alle anderen Geräte werden durch eine spezialisierte Verwertungsgesellschaft verkauft. Der Erlös kommt den Gläubigern zugute. „Anschließend wird die Backstube an den Eigentümer zurückgegeben“, erklärt Necker.

Die Forderungsprüfung des Insolvenzverfahrens ist noch nicht abgeschlossen. Aktuell werden laut dem Insolvenzverwalter Schadenersatzansprüche und Anfechtungsansprüche ermittelt. „Auch wenn der Betrieb geendet hat, wird das Verfahren sicherlich noch ein bis zwei Jahre dauern“, erklärt Henning Necker und ergänzt: „Am Ende wird damit gerechnet, dass eine geringe Quote an die Gläubiger ausgezahlt werden kann.“