Heimatforscher Josef Lorenz Müller erhält Ehrennadel des Landes

Mancher Zeitzeuge wird es kaum glauben können, doch tatsächlich ist es mittlerweile 50 Jahre her, dass die einstmals eigenständige Gemeinde Dirgenheim ins benachbarte Kirchheim eingemeindet wurde. Aus anfänglicher Skepsis seitens einiger Bürger und vor allem Gemeinderatsmitglieder ist über die Jahre eine starke und partnerschaftliche Freundschaft geworden, eine Freundschaft, deren 50-jähriges Bestehen natürlich ausgiebig und angemessen gefeiert werden muss. Aus diesem Grund hatten Ortsvorsteher Peter Strobel, der Ortschaftsrat und Bürgermeister Danyel Atalay in den Landgasthof „Zum Kreuz“ geladen. Einer der Höhepunkte war die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg an Josef Lorenz Müller. Der umtriebige Heimatforscher und offizielle Archivar der Gemeinde hatte in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit das 448 Seiten starke Heimatbuch der Ortschaft verfasst.

Müllers wirken „nur“ auf die Erstellung der Chronik zu reduzieren, würde dem engagierten Dirgenheimer aber nicht gerecht werden. Seit mehr als 40 Jahren ist er Organist der Pfarrkirche Sankt Georg. Außerdem leitet er als Dirigent seit mehr als 30 Jahren den katholischen Kirchenchor an. Zusätzlich war er von 2004 bis 2009 Mitglied im Gemeinderat Kirchheim und ist seit Dezember 2002 im Ortschaftsrat Dirgenheim tätig.

Dass Müller nun mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet wurde, ging auf Initiative von Peter Strobel und dessen Ortschaftsrat zurück. Das Regierungspräsidium Stuttgart folgte dem Wunsch, sodass Müller die Auszeichnung durch den CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack entgegennehmen konnte. Danyel Atalay lobte dessen „sorgfältige, akribische Arbeit“. Müller widme sich unermüdlich der Erforschung der lokalen Geschichte. Sein Heimatbuch, das 2021 veröffentlicht wurde, sei eine riesige Sammlung von historischen Fakten, die die Identität der Gemeinde zutage treten ließe.

Als Person, die die gemeinsame Geschichte von Kirchheim und Dirgenheim „wie kein Zweiter“ verkörpere nannte Atalay Adolf Schwarz. Dieser seit bereits fünf Jahre Mitglied im Kirchheimer Gemeinderat gewesen, als der Ort eingemeindet worden sei. „Danach war er dann 41 Jahre Mitglied im Kirchheimer Gemeinderat, 31 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister und 20 Jahre lang Leiter des Sportvereins.“ Zudem habe er den Grundstein für den Frauenfußball gelegt, so Atalay.

Die Stimmung im „Kreuz“ war ausgelassen, vor 50 Jahren war den Verantwortlichen laut dem Bürgermeister jedoch kaum zum Feiern zumute. Es seien schwere Zeiten gewesen, die auf dem Gemeinderat gelastet hätten, denn man habe befürchtet, durch die Eingemeindung degradiert zu werden. Die Furcht, etwas verlieren zu können, habe sich in der Vereinbarungserklärung 1973 ausgedrückt. Hier sei festgehalten worden, dass Dirgenheims Brauchtum und der Ortscharakter erhalten bleiben müsse, erklärte Atalay. Die Bürgerinnen und Bürger besäßen seit jeher eine starke Identifikation mit der Ortschaft und den Menschen, die hier leben würden. „Heimat ist Zusammenhalt, davon hat Dirgenheim viel zu bieten.“ Als Beispiele dafür nannte Atalay die zahlreichen Vereine des Teilorts sowie die Gaststätte „Zum Kreuz“, die erstmals im 16. Jahrhundert Erwähnung fand und seit mehr als 150 Jahren im Besitz der Familie Senz ist.

Letztendlich habe der Verwaltungsakt der Eingemeindung nicht dazu geführt, dass Dirgenheim seine Identität verloren habe, so Atalay weiter. Der Ort sei eine lebendige und attraktive Gemeinde geblieben, die sich positiv auf die Gesamtgemeinde auswirke. Gemeinsam habe man viele Herausforderungen gemeistert.

Auch Landrat Joachim Bläse fand nur lobende Worte. „Da bist du den ganzen Tag im Landratsamt und gehst abends zum Jubiläum nach Dirgenheim. Da geht einem das Herz auf.“ 50 Jahre müsse man einfach feiern, sagt er und verwies auf die gerade abgeschlossenen Feierlichkeiten zum Kreisjubiläum. Dirgenheim habe mit dem Ostalbkreis nämlich vieles gemein, so der Landrat weiter: „Vielseitig, schwäbisch, patent. So sind die Menschen in Dirgenheim.“ Der Teilort sei „ein Juwel“. Das sehe man auch daran, wie viele sich in den vergangenen Jahrhunderten um den Ort bemüht hätten. Die Herrschaft habe daher häufig gewechselt.

Und Peter Strobel sei ohnehin einer der „begnadetsten Ortsvorsteher“, und Dirgeheim das Oberammergau des Ostalbkreises, führete ein sichtlich gut gelaunter Bläse aus. Auch für die Wirtsfamilie Senz fand der Landrat lobende Worte. „Großes Kompliment“, denn in vielen Gemeinden gebe es gar kein Gasthaus mehr. So einen guten Rostbraten auf der Ipfmesse gebe es schließlich nur im Festzelt „Zum Senz“. Bläse wünschte Kirchheim und Dirgenheim eine gute Zukunft. „Dirgenheim ist eure Basis, eure Heimat.“

Danach wurde Nationalhymne angestimmt. Alle Gäste sangen fleißig mit, sodass Peter Strobel am Ende konstatierte: „Danke fürs Mitsingen. das hat sich schon anders angehört als bei unserer Nationalmannschaft“, scherzte Strobel, der das Amt des Ortsvorstehers seit 2009 inne hat.

Zum weiteren Programm gehörten noch der Fahneneinmarsch der Vereine sowie Rückblicke auf die vergangenen 50 Jahre und Jahrhunderte, vorgetragen von Peter Strobel und Josef Lorenz Müller sowie ein eigens für den Festabend einstudierter Sketch. Diesen hatte Martin Bernard geschrieben, der weit über die Grenzen hinaus als Spielleiter der Dirgenheimer Passionsspiele und der Kirchheimer Klosterspiele bekannt ist. Gezeigt wurde eine überspitzte Ortschaftsratsitzung, bei der auch Danyel Atalay mitwirkte.

An diesem Abend geladen war natürlich auch Kirchheims Altbürgermeister Willy Feige, der nach 24 Jahren als Schultes im Februar 2022 in den Ruhestand gegangen war. Für die Musik zeichneten der Musikverein Kirchheim und der katholische Kirchenchor Dirgenheim verantwortlich.