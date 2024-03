Gemeinderat diskutiert Möglichkeiten der Umgestaltung kontrovers

Mit dem Projekt „Lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten für Baden-Württemberg“ unterstützt das Verkehrsministerium Kommunen bei der Umgestaltung der Ortsmitten zu lebendigen und verkehrsberuhigten Orten der Begegnung. Von 30 ausgesuchten Pilotkommunen bekamen die Ortsdurchfahrten von Kirchheim und Benzenzimmern den Zuschlag. Dirgenheim wurde wegen der räumlichen Entfernung des Ortskernes zur L1060 nicht ausgewählt.

Im Vorfeld der Maßnahme stellten Laura Kälber und Mario Flammann vom begleitenden Fachbüro Pesch Partner Architektur Stadtplanung GmbH die Ergebnisse ihrer Qualitätserfassung vor. Zudem gaben sie den Kirchheimer Gemeinderäten erste Handlungsimpulse, wie die erkannten Missstände beseitigt und attraktive und lebendige Ortskerne entwickelt werden könnten. Damit lösten sie eine intensive und zum Teil kontroverse Diskussion unter den Räten aus.

In seinen einleitenden Worten erklärte Mario Flammann, auf welchen standardisierten Kriterien die gegebenen Handlungsimpulse basieren. Für Kirchheim wurden für die Lange- und Felderstraße insgesamt 22 Handlungsimpulse ausgesprochen, für Benzenzimmern für die Hauptstraße acht.

So sollte in beiden Ortschaften der Fuß- und Fahrradverkehr priorisiert und möglichst barrierefrei sein. Zudem solle die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes durch Begrünung, Möblierung und Sitzgelegenheiten optimiert werden. Weitere Handlungsimpulse waren die Erstellung eines Lärmaktionsplanes oder die Reduzierung einzelnen Kurvenradien, um den Fußgängern die Querung zu erleichtern. An mehreren Stellen in Kirchheim könnte auch eine Sanierung des Straßen- und Gehwegbelags helfen, alle genannten Impulse zu erfüllen.

Für Benzenzimmern wurde zusätzlich die Stärkung des Nahverkehrs, die Reaktivierung von Leerständen oder ein überdachter Radabstellplatz mit Lademöglichkeiten auf dem zentralen Dorfplatz vorgeschlagen.

Um die Ziele, den Fuß- und Fahrradverkehr zu priorisieren, sollten die Gehwege eine Mindestbreite von 2,50 Meter vorweisen. Eine separate Fahrradspur würde die Fahrbahn dann zusätzlich verengen, was laut Mario Flammann auch durchaus gewollt sei, Auch die aktuell erlaubten „Gehwegparkstreifen“ waren den beiden Referenten ein „Dorn“ im Auge.

Während Johannes Strauß, Hubert Schurrer und Bürgermeister Danyel Atalay die Handlungsimpulse durchaus optimistisch bewerteten, gab es auch kritische Stimmen. „Mich hat hier nicht viel vom Hocker gerissen. Über die Hälfte der Probleme reden wir schon seit 15 Jahren.“ So eröffnete Dirgenheims Ortsvorsteher Peter Strobel seinen Beitrag. Er habe sich mach- und umsetzbare Vorschläge und Impulse gewünscht. Aufgrund der vorhandenen Strukturen und Eigentumsverhältnisse könnten Gehwege nicht einfach so auf 2,50 Meter verbreitert werden. Zudem wäre eine nötige Verengung der L1060 kontraproduktiv. Auch sei das empfohlene Tempo 30 nicht umsetzbar. Jochen Bauer, Eugen Geiger und Kathrin Reeb bildeten mit ihren Bedenken wegen der zu einseitigen Ausrichtung auf den Fuß- und Radverkehr die goldene Mitte. Nach bayerischem Vorbild regte Jochen Gloning den Bau von Umgehungsstraßen an.

In seinem Schlusswort nahm Danyel Atalay alle vorgebrachten Bedenken auf. Für ihn sei es der Startimpuls für einen regen politischen Diskurs. Da man die Vorgaben des Verkehrsministeriums und des Regierungspräsidiums wie ein 2,50 Meter breiten Gehwegen und eine 6,00-6,50 Meter Landstraße innerhalb eines bebauten Ortsgebietes nicht umsetzen kann, müsse hier abgewogen und die beste Lösung gesucht werden.

Nach intensiver Diskussion beauftragten die Gemeinderäte die Verwaltung, die Handlungsimpulse im Rahmen zukünftiger Gestaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen.