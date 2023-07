Während der Fastenzeit hat die Passionsspielgruppe Dirgenheim ihr Passionsspiel „Nägel für ein Kreuz“ aufgeführt und dabei mehrfach für eine voll besetzte Sankt–Georgskirche gesorgt. Wie gewohnt, sind die Einnahmen wieder einem gemeinnützigen Zweck zugute gekommen. 15 Organisationen sind in diesem Jahr Nutznießer der insgesamt 38.000 Euro hohen Spende. In einer kleinen Feierstunde im Landgasthof „Zum Kreuz“ ist das Geld an die Empfänger verteilt worden.

In „Nägel für ein Kreuz“ geht es um den Schmied Japhet, der in Jerusalem lebt. Eines Tages erhält er den Auftrag, vier Eisennägel zu fertigen. Als er herausfindet, dass die Metallstifte zur Kreuzigung eines Menschen verwendet werden sollen, gerät Japhet in einen Gewissenskonflikt. „Neben dem stimmigen Bühnenbild, der angenehm–träumerischen musikalischen Untermalung und der durchweg guten darstellerischen Leistungen sind vor allem die Liedbeiträge der große Trumpf der Inszenierung“, urteilte damals die „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“ nach der Premiere. Ähnlich schienen das die zahlreichen Zuschauer zu sehen, die dem Spiel mehrfach einen voll besetzten Kirchenraum bescherten und natürlich im Vorfeld Eintritt bezahlten. Die Spielzeit habe man ohne „größere Ausfälle“ absolviert, sodass nun eine „stattliche Summe an regionale, überregionale und internationale Projekte“ übergeben werden könne, freute sich Peter Strobel, Vorsitzender der Passionsspielgruppe, während der Scheckübergabe im „Kreuz“.

Das Engagement der Laienspieler sei etwas ganz Besonderes. Sie seien mit so viel „Emotion und Leidenschaft“ dabei, sagte Kirchheims Bürgermeister Danyel Atalay. Er wolle seinen Dank aussprechen, dass der komplette Gewinn in gute und sinnvolle Dinge investiert werde.

Den höchsten Teilbetrag (9500 Euro) erhielt die katholische Kirchengemeinde Dirgenheim, die der Passionsspielgruppe alle drei Jahre die Sankt–Georgskirche für ihr Stück zur Verfügung stellt. Es sei immer eine Umstellung, die mit gewissen Einschränkungen verbunden sei, wenn hier geprobt und gespielt werde, sagte Klaus Panni, der den Schmied Japhet gespielt hat und Mesner der Kirche ist. Die Spende diene auch dazu, die anfallenden Unkosten zu decken. Weitere Empfänger sind der Verein für Selbsthilfe Munyu Kenia (2500 Euro), Gowinda Nepal (2500 Euro), die Stiftung „Home for Hope Ghana“ (2500 Euro), das „Therapeutic Day Care Centre Enngu Nigeria) (2500 Euro), „Disopi Suyana Peru“ (2500 Euro), die Tafelläden in Nördlingen, Ellwangen und Bopfingen (jeweils 2000 Euro), das Segeltaxi (1500 Euro), die Ukrainehilfe (2500 Euro), die Grotte Dirgenheim (1000 Euro), die Radio–7-Drachenkinder (2000 Euro), der evangelische Kindergarten Bopfingen (1000 Euro), das Kinderhaus Bopfingen (500 Euro) sowie die Palliativstation Ulm (1500 Euro).

Peter Strobel kündigte an, dass das nächste reguläre Passionsspiel 2026 stattfinden wird. Allerdings sind für kommendes Frühjahr die Nachholtermine für das Georgsspiel „Ein Streiter Gottes“ angedacht. das Stück dreht sich ausnahmsweise nicht um die Passion, sondern befasst sich mit dem Leben und Wirken von Sankt Georg, dem Patron der Pfarrgemeinde Dirgenheim. Das Stück hätte bereits 2020 zum 750–jährigen Jubiläum des Kirchheimer Teilorts auf die Bühne gebracht werden sollen. Die Corona–Pandemie machte der Inszenierung allerdings einen Strich durch die Rechnung.