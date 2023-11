Am 24. April wurde vom Kirchheimer Gemeinderat der Bebauungsplan „Kleines Feldle Süd, 3. Änderung und Erweiterung“, das sogenannte „Huften-Areal“, im beschleunigten Verfahren nach §13b aufgestellt. Am 18. Juli stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass mit dem §13b, das keine Umweltprüfung vorschreibt, gegen das Europarecht verstoßen werde. Um dennoch Rechtssicherheit herzustellen, hat der Gemeinderat Kirchheim entschieden, das Bebauungsplanverfahren im regulären Verfahren zu wiederholen.

Die Folgen sind neben zusätzlichen Kosten in Höhe von 7438 Euro für die Begleitung des Verfahrens, eine zeitliche Verzögerung um ein knappes Jahr und die Belastung des Kirchheimer Ökokontos, das aktuell mit 160.000 Punkten aus der Renaturierung des Riedgrabens bei Benzenzimmern gefüllt ist.

Bei der anschließenden Diskussion bemängelten sowohl Bürgermeister Danyel Atalay als auch die Gemeinderäte das „Bürokratie-Monster“, das durch die erneute Planung nötig ist. So müsse neben der für die Umweltprüfung nötigen Ausgleichsbilanzierung auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Um einen neuen Bebauungsplanbeschluss fassen zu können, seien in den Augen von Danyel Atalay rund 20 Sitzungen der in der Verwaltungsgemeinschaft Bopfingen zusammengeschlossenen Gemeinden Kirchheim, Riesbürg und Bopfingen nötig.

Für die notwendige Umweltprüfung seien laut Ulrich Knitz, vom Geschäftsbereich Baurecht und Naturschutz des Landratsamtes mindestens 100.000 Ökopunkte nötig. Das beauftragte Planungsbüro Grimm aus Ellwangen geht dagegen von lediglich 77.000 Ökopunkten aus. Zahlen, die den Landwirten und Gemeinderäten Kurt Götz und Johanns Strauß als zu hoch gegriffen erscheinen. In seinen Augen, so Johannes Strauß, seien zum Ausgleich für die in Bauland umzuwidmende Wiese nötigen 30.000 Ökopunkte aufgrund ihrer bisherigen Nutzung deutlich zuviel, da sie ökologisch nicht so wertvoll. Kurt Götz bestätigte die Aussagen von Johannes Strauß.

Joachim Hald regte an, Ulrich Knitz zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat oder wenigstens mit dem Bauausschuss einzuladen. Diese Anregung nahm Danyel Atalay auf.

In der anschließenden Abstimmung sprachen sich die Gemeinderäte dennoch einstimmig für die Beschlussvorschläge der Verwaltung aus, der Aufstellung des Bebauungsplans zuzustimmen, den Vorentwurf zu genehmigen und die Verwaltung mit den weiteren Schritten wie öffentliches Auslegen zu beauftragen.

Auch der Änderung des Flächennutzungsplans stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu.