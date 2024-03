Da sich der Bauausschuss beim Bemusterungstermin im Dezember nicht auf eine finale Farbgebung einigen konnte, will man sich jetzt auch wegen der optischen Aufwertung des Gebäudes an der bereits bestehenden Holzfassade orientieren. Angesichts der Mehrkosten in Höhe von 170.000 Euro brutto gegenüber der ursprünglich geplanten Putzfassade wurde beschlossen, das Gewerk als Holzfassade neu auszuschreiben.

(Foto: jubl )