Simon Wesselky ist verärgert. In seinem Dorfladen in Kirchheim, der 24 Stunden am Tag geöffnet hat, ist es in der Vergangenheit öfter zu Diebstählen und Vandalismus gekommen.

Seit 2022 gibt es das Geschäft in der ehemaligen Filiale der Bopfinger Bank. Im Angebot sind regionale Produkte aus Bayern und Baden-Württemberg, aber auch Dinge des täglichen Gebrauchs. Zu bestimmten Zeiten ist Personal im Laden. Aber auch wenn niemand da ist, könne sich die Kirchheimer mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgen. „Die Kunden können ihre Waren, wie zum Beispiel bei Ikea, selbst scannen. Bezahlt wird mit Karte“, erklärt Wesselky. Der Zugang zum Geschäft ist immer offen. Mit einer Kamera überwacht der Inhaber den Laden.

„Uns war von Anfang an klar, dass wir mit kleineren Diebstählen rechnen müssen“, sagt der junge Unternehmer. So hätten Kinder zum Beispiel nach der Schule schon Süßigkeiten mitgenommen, die sie dann „mit großem Herzschmerz vom Taschengeld“, wie er sagt, zurückzahlen mussten.

Erste Fälle im Mai

Nun sei es aber immer wieder zu Diebstählen gekommen. Erste Fälle habe es im Mai gegeben, nach einer ruhigen Phase sei es im Dezember wieder zu Vorfällen gekommen. „Der Höhepunkt war, als eine Mitarbeiterin angegangen worden ist. Hier ist mein Toleranzrahmen überschritten“, sagt Wesselky.

Die Täter seien ihm durch die Aufzeichungen der Kamera bekannt, insgesamt vier Personen, die mehrmals gestohlen hätten, wie er sagt. Der Ladeninhaber erstattet auch Anzeige, doch es kommt immer wieder zu Vorfällen. „Wir haben mit den Betroffenen gesprochen und ihnen alles erklärt. Es hat aber keine Einsicht gegeben“, so der 22-Jährige.

Auch die Polizei habe die Täter belehrt, sagt Bernd Märkle, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage. Die entsprechenden Anzeigen lägen vor und gingen jetzt ihren gewohnten Gang.

„Wir stellen unseren Kunden hier sehr viel Vertrauen gegenüber. Es ist schade, wenn dies wegen einzelner Personen leiden muss“, sagt Simon Wesselky.

Der materielle Schaden sei zwar mit etwa 100 Euro nicht hoch, ziehe aber jedes Mal einen Verwaltungsaufwand von mehreren Stunden nach sich, sagt Simon Wesselky.

Vom Konzept überzeugt

Trotz dieser Vorkommnisse ist Wesselky von seinem Konzept des Dorfladens in Selbstbedienung überzeugt. „Kirchheim ist ein Erfolgsprojekt. Sollte es Gemeinden geben, die geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wollen, dürfen diese gerne auf mich zukommen.“