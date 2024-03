Kirchenkonzert des Liederkranzes Schwabsberg

Mit dem „Festgesang“ von Christian Siegler eröffneten die Sänger des Liederkranzes Schwabsberg unter der Leitung von Peter Waldenmaier das Kirchenkonzert zu ihrem 100sten Jubiläumsjahr in der St. Martinuskirche in Schwabsberg. Frank Kroboth, der 1. Vorsitzende des Liederkranzes freute sich über die zahlreichen Konzertbesucher, die er in der festlich geschmückten Kirche begrüßen konnte.

In vielen Singstunden erarbeiteten die Sänger die teilweise sehr anspruchsvollen Musikstücke und geistlichen Lieder für dieses Kirchenkonzert, das den liturgischen Ablauf einer heiligen Messe zum Thema hatte. Am Klavier begleitete Joachim Bilek den Männerchor sehr feinfühlig und versiert und brachte als Instrumentalstück die Bachsonate Siciliano zu Gehör. Das Programm wurde vom Chorleiter und musikalischen Leiter Peter Waldenmaier zusammengestellt und bot mit klassischer und zeitgenössischer Chorliteratur ein sehr abwechslungsreiches Repertoire. Zu hören waren unter anderem „Glaube, Hoffnung, Liebe“ von Manfred Bühler, das „Kyrie“ von John Leavitt, „Sehnsucht nach Frieden“ von Händel und „Ora pro nobis“ von Robert Pappert. Ganz aktuell waren dabei auch die Texte einiger Musikstücke, die die Zuhörer zum Nachdenken anregen konnten. Es war ein durchweg gelungenes Konzert, mit sanften und ruhigen aber auch kraftvoll gesungenen Passagen, in dem die Sänger zeigen konnten welche immense Bandbreite die Chormusik zu bieten hat. Pfarrer Jürgen Zorn beschloss mit einem Schlusswort und einem Segensgebet den besinnlichen Konzertabend.

Im Anschluss waren die Konzertbesucher zu einem Stehempfang in gemütlicher Runde in die „Alte Schule“ eingeladen, den die KJG Schwabsberg vorzüglich bewirtete.