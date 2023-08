Jugendzeltlager 2023 des ASV Rainau

Vom 21. bis zum 23. Juli konnte endlich wieder ein Jugendzeltlager des ASV Rainau durchgeführt werden. Sieben Jungangler konnten von den Betreuern Simon, Andreas, Thomas und Matthias willkommen geheißen werden. Nach einem kurzen Ausflug zum Forellenfischen am Auerbachweiher ging es weiter ins „Camp“, welches bereits zuvor am Privatgewässer unserer Mitglieder Matthias und Frauke aufgebaut wurde. Viel Spaß und gute Laune standen bei einem abwechslungsreichen Programm an erster Stelle. Mit grillen, Kanu fahren, Fußball spielen und schwimmen wurde es nie langweilig. Erfolgreich geangelt wurde natürlich auch und so konnten die Jungs mehrere kapitale Karpfen und auch einige Aale landen. Mit viel Begeisterung wurden die Nachwuchsangler auch von Vorstand Andreas Mahr in die hohe Kunst des Forellenräucherns eingelernt. Etwas erschöpft, aber dennoch guter Dinge wurden dann nach 3 Tagen mit Hilfe weiterer ASV Mitglieder die Zelte wieder abgebaut. Alle sind sich einig: Das war grandios. Vielen Dank an alle Helfer und Betreuer. Ganz besonders natürlich an Matthias und Frauke für die Bereitstellung des Geländes. Da hoffen natürlich schon alle auf eine Neuauflage im kommenden Jahr.

