JHV Liederkranz Schwabsberg im Jubiläumsjahr 2024

Mit dem „Festgesang“ stimmte der Liederkranz Schwabsberg seine Mitglieder und Freunde zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Goldenes Lamm“ ein. Der 1. Vorsitzende Frank Kroboth brachte die festlichen Klänge mit dem Auftakt des 100-jährigen Jubiläums des Chores in Verbindung. 2024 wird mit vielen Veranstaltungen ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr werden.

Dem schlossen sich die Berichte des Kassierers Karl-Heinz Schwitz und des Schriftführers Anton Güntner an. „In Schwabsberg wird gesungen“ stellte Bürgermeister Christoph Konle bei seiner Ansprache fest und dankte dem zweitältesten Verein in Rainau als „Teil der Dorfgemeinschaft“ und freut sich mit dem Verein auf das besondere Jahresprogramm. Chorleiter Peter Waldenmaier motivierte seine Sänger zu „Freude und Spaß am Verein“. Er freue sich bereits sehr auf den Start des gemischten Projektchores im April und wünscht sich viele neue Sängerinnen und Sänger.

Bei den Wahlen wurden Daniel Schaffer (2. Vorstand), Rebekka Schaffer (Beirätin), Anton Güntner (Schriftführer) und Olaf Feil (Beirat) in ihren Ämtern bestätigt.

Für ihre langjährige Treue als aktive und fördernde Mitglieder wurden geehrt:

Aktive Chormitglieder: 60 Jahre: Anton Rief, 50 Jahre: Georg Bühler

Fördernde Mitglieder: 75 Jahre: Josef Maier sen., 70 Jahre: Marin Hutter, 65 Jahre: Karl Furtmeier, 60 Jahre: Franz Baier und Georg Weber, 50 Jahre: Günther Grella, 40 Jahre: Manfred Manz, 30 Jahre: Markus Erbst und Josef Maier jun.

Georg Bühler wurde für seine außerordentlichen Verdienste um den Liederkranz ausgezeichnet und zum Ehrenvorstand ernannt. Er trat 1974 als Sänger dem Verein bei und unterstützte diesen 17 Jahre lang als 2. Vorsitzender. Bis 2019 führte er weitere 11 Jahre den Verein als 1. Vorsitzender. Sein beispielloses Engagement über so viele Jahre hinweg ist einzigartig. Dafür wird er von allen Sängern sehr geschätzt und bewundert.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2024:

Im März finden das Kirchenkonzert in der Martinuskirche in Schwabsberg statt, ebenso mehrere Aufführungen des Theaterensembles. Das Gartenfest startet im Juni mit einem Gästesingen und im Oktober folgt als Höhepunkt des Jahres das Jubiläumskonzert der Rainauer Chöre.

InteressentInnen für unseren Projektchor sind stets willkommen. Alle unsere Termine finden Sie auch unter www.liederkranz-schwabsberg.de