Jahreshaupversammlung der Gartenfreunde Ellwangen Nord e.V.

Die Gartenfreunde Ellwangen Nord hielten am 22.03.2024 ihre Jahreshauptversammlung im Kindergarten Braune-Hardt ab. Im Mittelpunkt stand die Ehrung langjähriger Mitglieder und die Neuwahl der Vereinsspitze.

Der Vorsitzende der Gartenfreunde Ellwangen Nord, Richard Wagner, begrüßte den Stadt- und Ortschaftsrat Georg Mai, den Bezirksvorsitzenden Martin Strauß und die Kreisfachberaterin für Obst- und Gartenbau am Landratsamt Ostalbkreis, Christiane Karger. Richard Wagner ließ in seinem Tätigkeitsbericht das vergangene Jahr Revue passieren. Höhepunkte waren der Besuch der Bundesgartenschau Mannheim, die Beteiligung an der Aktion „Saubere Ostalb“ und der Seniorennachmittag in der Adventszeit im Kindergarten Braune Hardt. Der Kassierer Siegfried Scheler berichtete von soliden Finanzen, was auch durch die Kassenprüfer Dieter Klingmann und Peter Liedtke bestätigt wurde.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Ehrung verdienter Vereinsmitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Lilli Jose, Gerlinde Ottenwälder und Herbert Schwarzbäck und für 10-jährige Mitgliedschaft Bettina Ernsperger geehrt.

Bei den Wahlen, die der Vorsitzende des Bezirksverbandes Martin Strauß leitete, wurde der bisherige Vorsitzende Richard Wagner sowie die stellvertretende Vorsitzende Bettina Ernsperger, die Schriftführerin Alexandra Weber und der Kassierer Siegfried Scheler gewählt. Bettina Ernsperger übernimmt erstmalig das Amt der 2. Vorsitzenden.

Des Weiteren wurden die Ausschussmitglieder Anne Schaff, Gerhard Köder und Werner Dittrich im Amt bestätigt. Neu in den Ausschuss aufgenommen wurde Stefan Liedtke. Die Aufgabe der Kassenprüfer wird auch zukünftig von Peter Liedtke und Dieter Klingmann wahrgenommen. Besonderer Dank galt Gerätewart Helmut Liedtke, der seit vielen Jahren die vereinseigenen Geräte betreut.

Marianne Pöschik wurde als 2. Vorsitzende und Christine Kraft als Mitglied des Vereinsausschusses verabschiedet. Marianne Pöschik unterstützte den Verein in dieser Position 27 Jahre. Richard Wagner bedankte sich bei Marianne Pöschik und Christine Kraft für die engagierte Mitarbeit und überreichte noch ein Präsent als kleines Dankeschön für die geleistete Vereinsarbeit.

Der Abend endete mit einem Fachvortrag von Christine Karger mit dem Thema „Würzig-Wichtig-Lecker - Kräuter aus dem eigenen Garten“.