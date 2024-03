Jahreshauptversammlung Kirchenchor St. Bonifatius

Unter der Leitung der Vorsitzenden Martina Salat konnte der Kirchenchor St. Bonifatius Aalen-Hofherrnweiler gemeinsam mit A-CHOR-DE in seiner Hauptversammlung auf ein aktives Jahr zurückblicken.

Der Kirchenchor nahm viele Termine im Kirchenjahr wahr und gestaltete Gottesdienste durch seinen Gesang mit. Hervorgehoben wurden hier neben den Festgottesdiensten an Ostern und Weihnachten v.a. die gemeinsame Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes an den Reichsstädter Tagen unter der Leitung der Dirigentin Stefanie Augenstein gemeinsam mit den anderen Aalener Kirchenchören.

Aber auch das Miteinander wird im Kirchenchor St. Bonifatius gepflegt - so fanden im vergangenen Jahr wieder regelmäßige Nachsingstunden statt. Der gesellige Höhepunkt war dann der Ausflug des Chors nach Würzburg im Oktober.

A-CHOR-DE konnte im vergangenen Jahr das 40. Jubiläum feiern und tat dies mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Matinee. Hierfür konnten auch die langjährigen Dirigenten Peter Kuhn (Gründer A-CHOR-DE) und Cornelia Hirsch zur Mitarbeit gewonnen werden, so dass der Chor einen Rückblick über die letzten vier Jahrzehnte und einen Überblick über das vielfältige Liedgut präsentieren konnte.

Für das laufende Jahr plant der Chor neben regulären Terminen im Kirchenjahr unter anderem die Beteiligung am Stadtteilfest am 8. Juni 2024 und ein Adventskonzert von A-CHOR-DE am 30.November 2024. Für alle Projekte des Chors sind weitere Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden zwei langjährige Chorsängerinnen geehrt und konnten Urkunden des Cäcilienverbandes entgegennehmen. Rosa Munk wurde für 25 Jahre im Dienst der Kirchenmusik geehrt. Burga Klinger wurde für 70 Jahre aktiven Gesang im Kirchenchor geehrt und konnte zusätzlich noch einen Ehrenbrief der Diözese Rottenburg-Stuttgart entgegennehmen.