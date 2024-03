Jahreshauptversammlung des DRK Tannhausen

Der DRK Ortsverein Tannhausen hat in seiner jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Adler“ eine positive Bilanz gezogen.

Die erste Vorsitzende Caroline Wagner eröffnete die Versammlung und berichtete über die Tätigkeiten der Vorstandschaft im vergangenen Jahr.

Lukas Ullmann gab in seiner Funktion als Bereitschaftsleiter einen Einblick in die Aktivitäten der Bereitschaft des vergangenen Jahres. Es wurden zahlreiche Sanitätsdienste durchgeführt. Bei zwei Blutspendeterminen wurden insgesamt 374 Konserven gespendet. Auch bei der Kreisflurputzete waren erneut Mitglieder der Bereitschaft und des Jugendrotkreuzes vertreten. Des Weiteren zeigte sich Herr Ullmann erfreut darüber, dass er im vergangenen Jahr wieder einige Mitglieder des Jugendrotkreuzes in der Bereitschaft begrüßen durfte. Zudem berichtete er von diversen Schulungen und Kursen, die im vergangenen Jahr sehr rege besucht wurden.

Jugendleiter Jan-Michael Göggerle berichtete von den Aktivitäten des Jugendrotkreuzes. Er teile der Versammlung stolz mit, dass beide angetretenen Gruppen in ihrer jeweiligen Altersstufe hervorragende zweite Plätze belegten. Des Weiteren wurde ein Aktionstag in der Grundschule Tannhausen durchgeführt. Zuletzt berichtete Herr Göggerle von dem Weihnachtsfilmeabend, der im Dezember 2023 zusammen mit der Jugendgruppe St. Lukas durchgeführt wurde.

Iris Schenker gab den Anwesenden interessante Einblicke in den Schulsanitätsdienst der Grundschule Tannhausen.

Nachdem sie detailliert über die geleisteten Stunden der insgesamt 28 aktiven Bereitschaftsmitglieder informierte, ließ die Schriftführerin Jessica Kurz in einer Diashow das Vereinsjahr 2023 Revue passieren.

Die Schatzmeisterin Ulrike Brunnhuber legte einen ordentlich geführten Kassenbericht vor, der von Sylvia Jakob und Sylvia Mack überprüft wurde.

Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Körner zeigte sich beeindruckt von der Arbeit des DRK und JRK Tannhausen und führte erfolgreich die Entlastung der Vorstandschaft durch. Anschließend übernahm Herr Kreisbereitschaftsleiter Philipp Schappacher nach einem Grußwort an die Versammlung gemeinsam mit Caroline Wagner die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im DRK Tannhausen.

Für 10 Jahre wurde Ellen Jurek, für 15 Jahre Sara-Luisa Vollmer, für 25 Jahre Janina Steinbarth und für 30 Jahre wurde Sylvia Jakob geehrt.