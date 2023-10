Jahresausflug der Gartenfreunde Ellwangen Nord

Nachdem die Gartenfreunde Ellwangen Nord bereits 2019 im Rahmen eines Vereinsausfluges die BUGA Heilbronn besucht hatten, war es keine Frage, auch die BUGA 2023 in Mannheim zu besuchen. Zumal auch diese BUGA wieder in Baden-Württemberg stattfand.

Am 16. September ging es dann los. Auf der Fahrt von Ellwangen nach Mannheim wurde noch eine kleine Kaffeepause eingelegt. Nach Ankunft auf dem Gartenschaugelände nutzten die meisten Teilnehmer gleich zu Beginn die Möglichkeit, mit der Seilbahn vom Luisenpark zum Spinelli-Gelände zu fahren und genossen dabei die beeindruckende Aussicht auf das BUGA-Gelände und die Stadt Mannheim. Im Luisenpark, der bereits Teil der BUGA 1975 war, ist zur Bundesgartenschau 2023 die „Neue Parkmitte“ entstanden. Der Park besticht mit einem bunten Meer aus farbenprächtigen Blumen und außergewöhnlichen Pflanzen, dem Chinesischen Garten sowie einem Heilpflanzengarten, in dem über 200 verschiedene Pflanzenarten zu bewundern sind. Weitere Attraktionen im Luisenpark waren die erst am 31. August eröffnete Unterwasserwelt und das Südamerikahaus. Das ehemalige Schmetterlingshaus des Luisenparks wurde zum Südamerikahaus erweitert, das jetzt neben Schmetterlingen auch weitere Tierarten aus Lateinamerika zeigt.

Neben dem Luisenpark ist auch das Spinelli-Gelände Teil der Bundesgartenschau 2023. Das ehemalige Militärgelände wurde entsiegelt und präsentiert sich nun als Mischung aus bunter Blumenschau, spannendem Experimentierfeld mit Ausstellungsbeiträgen zur Nachhaltigkeit. Es wurden jedoch auch Teile des ehemaligen Militärgeländes wie die alte Heizzentrale, die U-Halle, Eisenbahnschienen und eine frühere Lagerhalle erhalten. Mithilfe der BUGA 23 war es möglich, das ehemalige Militärgelände Spinelli zum Bestandteil eines 220 Hektar großen Grünareals zu verwandeln. Besondere Höhepunkte auf dem Spinelli-Gelände waren die Blumenhalle Gartenbau, die Blumenhalle Floristik und die Aussichtsplattform, die einen beeindruckenden Ausblick auf das Spinelli-Gelände bot. Die BUGA-Leitthemen Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung waren auf dem gesamten Gartenschaugelände für die Besucher erlebbar. Nach einem Tag mit vielen Eindrücken der BUGA ging es um 16.00 Uhr mit Bus weiter nach Bretzfeld-Dimbach. Dort fand in der Besenwirtschaft Schwab ein geselliger Abschluss des interessanten und beeindruckenden Vereinsausfluges statt.