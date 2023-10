Zahlreiche Zuschauer beobachten Übung

Vor vielen Zuschauern hat am 6. Oktober die gemeinsame Hauptübung der FFW Jagstzell, der Jugendfeuerwehr und der DRK Ortsgruppe Jagstzell stattgefunden. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall im Bereich des Vereinsheims des Kleintierzuchtvereins, wie die Feuerwehren berichten.

Durch die zuerst eintreffenden Zug- und Gruppenführer wurde bei der Lageerkundung folgendes Übungsszenario angetroffen: Ein PKW-Fahrer fühlte sich unwohl und steuerte deshalb den Parkplatz des Kleintierzuchtvereins an. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte ungebremst auf das Vereinsheim, wobei das Auto umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nicht ansprechbar. Zur selben Zeit waren zwei Mitarbeiter des Gemeindebauhofs auf einer angrenzenden Wiese mit einem Traktor mit Arbeitskorb mit Baumpflegearbeiten beschäftigt. Sie wollten der verunfallten Person Erste Hilfe leisten. Der Fahrer des Traktors vergaß die Handbremse anzuziehen und wurde beim Absteigen vom Vorderreifen des Traktors überrollt. Sein Kollege konnte sich daraufhin nicht selbst aus dem Arbeitskorb in circa 2,5 meter Höhe befreien. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer setzte den Notruf ab, war mit der Situation allerdings überfordert und irrte verwirrt an der Jagst umher.

Durch die Kameraden des zuerst an der Einsatzstelle eintreffenden HLF 10 wurde der Autofahrer betreut. Das auf der Seite liegende Fahrzeug wurde gegen Umkippen gesichert. Um den Fahrer schonend aus dem Fahrzeug befreien zu können, wurde das Dach des Autos mit der hydraulischen Rettungsschere abgenommen. Anschließend konnte der Verletzte mittels Rettungsbrett befreit und dem DRK zur weiteren Betreuung übergeben werden.

Der unter dem Traktor eingeklemmte Verletzte wurde durch die Kameraden des nachrückenden LF8/6 versorgt. Um ihn befreien zu können musste der Traktor mit einem hydraulischen Wagenheber angehoben werden. Der im Arbeitskorb befindliche Gemeindearbeiter wurde über eine Steckleiter von den Kameraden befreit. Auch diese beiden Personen wurden zur weiteren Betreuung an das DRK übergeben.

Die Jugendfeuerwehr betreute den verwirrten Radfahrer, baute eine Löschwasserversorgung zur Sicherstellung des Brandschutzes von der Jagst auf und stellte das Beleuchtungsgerät auf.

Bei der anschließenden Übungskritik bedankte sich Kommandant Stahl bei den zahlreichen Zuschauern. Er ging kurz auf den Übungsverlauf ein und zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Kameraden der FFW, der Jugendfeuerwehr und des DRK. Auch der Bereitschaftsführer des DRK Markus Hald zeigte sich mit dem Übungsverlauf zufrieden.