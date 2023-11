Viele Besucher beim zweiten Herbstfest im Schützenhaus

Die Schützengilde Jagstzell hatte Ende Oktober zu ihrem zweiten Herbstfest ins Schützenhaus geladen. Die erste Veranstaltung dieser Art wurde vergangenes Jahr im Oktober veranstaltet. Aufgrund der großen Nachfrage entschloss sich der Verein auch dieses Jahr wieder, ein Herbstfest abzuhalten.

An beiden Tagen war das Schützenhaus sehr gut besucht. Es kamen viele Gäste aus Jagstzell und der weiteren Umgebung. Wie schon im letzten Jahr griff man bei der Auswahl der Speisen auf regionale Spezialitäten zurück. Man entschied sich mit einer rustikalen Schlachtplatte für ein typisches Gericht aus der Gegend. Diese stand am Samstagnachmittag, bestehend aus Kraut mit Brot, dazu Leberwurst sowie Blutwurst, wahlweise dazu Bratwurst auf dem Speiseplan. Für die Vegetarier unter den Gästen wurde eine leckere Kürbissuppe gereicht. Am Sonntagmittag bestand der Mittagstisch aus Schnitzel oder Schweinebraten mit Spätzle und Salat sowie Krautschupfnudeln.