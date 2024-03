In Vorbereitung auf die Kommunalwahl am 7. Juni bekommt das Jagstzeller Amtsblatt ein Redaktionsstatut. Dafür haben sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig ausgesprochen. Mit diesem Statut soll unter anderem geregelt werden, unter welchen Bedingungen Kandidaten und Fraktionen Werbung schalten dürfen ohne gegen die sogenannte Karenzzeitregelung zu verstoßen. Diese Regelung besagt, dass die Fraktionen des Gemeinderats in einem von der Kommune festgelegten Zeitraum vor der Wahl ihre Meinung nicht mehr im Amtsblatt veröffentlichen dürfen. So soll die Neutralität der Verwaltung als Herausgeber des Blattes gewahrt bleiben. Jagstzell geht mit dieser, vom Bundesverfassungsgericht und Verfassungsgerichtshof gesetzlich vorgeschriebenen Karenzzeit folgendermaßen um: „Innerhalb der drei Monate vor einer Wahl erfolgen keine Veröffentlichungen, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zur Wahl haben (Karenzzeit). Es sind lediglich reine Veranstaltungshinweise zugelassen.“

Außerhalb dieser Karenzzeit dürfen sich die Fraktionen durchaus im Amtsblatt zu Angelegenheiten der Gemeinde oder Themen aus dem Gemeinderat äußern. Die Rubrik „Aus den Fraktionen“ steht dafür zur Verfügung.

Für die Karenzzeit schränkt das Statut diese Möglichkeit jedoch ein und legt fest: „Um die Chancengleichheit bei Wahlen und die Neutralität der Gemeinde während der Vorwahlzeit zu gewährleisten, erscheint die Rubrik „Aus den Fraktionen“ innerhalb der drei Monate vor Wahlen nicht (Karenzzeit).“

Für den Anzeigenteil im Amtsblatt gelte diese Karenzzeit-Regelung allerdings nicht, da dieser deutlich von den amtlichen und redaktionellen Teilen des Amtsblatt getrennt sei. „Die Veröffentlichung von Anzeigen aus Anlass von Wahlen, an denen die Bürger der Gemeinde beteiligt sind, ist zulässig“, heißt es dazu in dem neuen Redaktionsstatut und führt weiter aus: „Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen Parteien und Gruppierungen sowie die Wahlbewerber selbst.“

Des Weiteren sind in dem neuen Statut auch andere Formalia wie Redaktionsschluss, Aufbau des Amtsblatts, welche Beiträge zulässig sind und wer Anzeigen schalten darf.