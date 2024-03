An vier Standorten hat die Gemeinde Jagstzell 2023 stichprobenartig Geschwindigkeitsmessungen durchführen lassen, mit dem Ergebnis: Durchschnittlich 4,99 Prozent der Fahrer sind zu schnell gefahren.

Nach Ansicht von Hauptamtsleiter Lars Freytag eine unbedenkliche Quote: „Ja, es gab gewisse Verstöße da, aber nicht in dem Maße, dass es einen in Angst und Schrecken versetzen müsste.“

An diesen Stellen hat das Landratsamt gemessen

Gemessen hat das Landratsamt an der Crailsheimer Straße/B290 auf Höhe des dortigen Discounters sowie an der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und an der Rosenberger Straße/K3321, an der Mühlstraße auf Höhe Haus 11, jeweils in beide Fahrtrichtungen. Die Ergebnisse hat die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Hauptamtsleiter Lars Freytag vermeldete in diesem Kontext, dass die mobile Messanlage an der Crailsheimer Straße bei 349 passierenden Fahrzeugen und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde keine einzige Überschreitung verzeichnete.

Zu schnell unterwegs ins Ortszentrum: Auf der Hauptstraße kommt es auf die Richtung an

Auch an der Hauptstraße in Richtung Oberer Weiler - einer Tempo-30-Zone - hat keines der 122 Fahrzeuge das Geschwindigkeitslimit überschritten. Deutlich mehr los war dagegen in Fahrtrichtung Ortsmitte: Von 96 Fahrzeugen haben insgesamt elf die Geschwindigkeit überschritten.

An der Rosenberger Straße registrierte die Anlage in dem zwölfmonatigen Messzeitraum in Richtung Ortsmitte bei 210 Fahrzeugen eine Überschreitung von bis zu zehn Kilometer pro Stunde, in Fahrtrichtung Rosenberg - gemessen wurde die Geschwindigkeit von 239 Fahrzeugen - waren es insgesamt vier Verstöße. Gefahren werden dürfen auf diesem Abschnitt maximal 50 Kilometer pro Stunde.

In der Tempo 50-Zone der Mühlstraße in Richtung Ellwangen verzeichnete die Messanlage bei 100 Fahrzeugen eine einzige Überschreitung von bis zu zehn Kilometern pro Stunde, dagegen keine in Richtung Ortsmitte. 322 Fahrzeuge wurden dabei erfasst. Die Frage eines Rats, wie oft und lange jeweils gemessen worden ist, konnten Lars Freytag und Bürgermeister Patrick Peukert nicht mit Sicherheit beantworten.