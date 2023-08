Robin Hood des Ostalbkreises trifft mit dem Feldahorn ins Schwarze

Jagstzell hat zusammen mit vielen Vereinen und Gästen das 50–jährige Bestehen des Ostalbkreises gefeiert. Landrat Joachim Bläse brachte als Zukunftsbaum einen Feldahorn mit, der im Arboretum des Freizeitparks „Jagst erleben“ einen Ehrenplatz erhielt.

50 Jahre Ostalbkreis, das will und muss gefeiert werden, so auch in Jagstzell am Sonntag, 27. August. Landrat Joachim Bläse rief in die Menge: „Der 27. August ist der beste Termin, den sie sich raussuchen konnten, auch wenn das Wetter nicht ganz so prickelnd ist“. Schutz vor Regen boten zwei Festzelte, das eine für die Gäste und den Festakt und direkt daneben das andere für den Musikverein Jagstzell, der die vielen Gäste bestens unterhielt. Begonnen hat das Fest mit einem Wortgottesdienst mit Pastoralreferentin Ramona Richter.

Daran anschließend eröffnete der Musikverein Jagstzell mit Dirigentin Simone Boy mit der „Sorgenbrecher–Polka“ den Festakt. Bürgermeister Patrick Peukert begrüßte zum „Genusstag“ in Jagstzell und blickte im Rahmen des 50–jährigen Bestehens des Ostalbkreises auch auf 50 Jahre Jagstzell zurück. Vieles habe sich in dieser Zeit positiv verändert und heute würde sich die Gemeinde Jagstzell als eine familienfreundliche Gemeinde mit viel Kunst und Kultur und einem regen Vereinsleben präsentieren. Auch in Sachen Tourismus sei die Gemeinde Jagstzell gut aufgestellt. Das alles sei den früheren Bürgermeistern und Gemeinderäten zu verdanken, welche die Ideen entwickelt und umgesetzt hätten. Und nicht zuletzt dankte er den Bürgern, die alle an einem Strang ziehen würden, um Jagstzell zu dem zu machen, was es heute ist, eine liebenswerte Gemeinde mit viel Herz und innovativen Firmen, die Jagstzell zum Teil weltweit präsentieren würden.

Landrat Joachim Bläse sagte: „Was wären wir heute ohne den Ostalbkreis?“ Kritiker von damals seien verstummt und würden heute hinter dem Erfolgsmodell Ostalbkreis stehen, das von 42 Städten und Gemeinden getragen würde. „Ihr habt hier in Jagstzell mit „PP“ einen absoluten Shootingstar bei den Bürgermeistern: Patrick Peukert. Bläse lobte auch den Musikverein Jagstzell, der bei brütender Hitze vor ein paar Wochen seinen 100. Geburtstag gefeiert habe: „Die Menschen und die Vereine machen Jagstzell und den Ostalbkreis zu dem was sie sind: „vielseitig, schwäbisch und patent“. Weiter betonte er: „Unsere Orte sind die Anker für den Kreis aber dafür gilt es auch etwas zu tun, denn von nichts kommt nichts“

Nach dem Festakt wurde der Feldahorn in den Boden gepflanzt, ausgewählt von der Gemeinde, da dieser klimaerprobt sei und sich gut zu den bereits vorhandenen rund 40 Bäumen im Jagstzeller Arboretum eingliedern würde. Danach anschließend hatten die Gäste die Möglichkeit, sich beim angebotenen Bogenschießen der Jagstzeller Schützengilde zu versuchen. Rund ums Zelt gab es einen kleinen Markt mit regionalen Spezialitäten. Nachmittags wurde eine Führung auf den Spuren der Historie zur Haus– und Hofchronik zusammen mit Nikolaus Kurz angeboten und es gab einen Auftritt der Jagstzeller Family–Band „Music for Friends“. Dass keiner hungrig bleiben musste, dafür sorgte die Metzgerei Zeller aus Dankoltsweiler, es gab Kaffee und Kuchen und und und. Jagstzell hat sich zum 50–jährigen Bestehen des Ostalbkreises wahrlich als eine Genussgemeinde präsentiert.