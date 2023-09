Kinder probieren sich im Luftgewehrschießen

Die Jugendbetreuer der Schützengilde Jagstzell haben insgesamt fünf Jugendliche aus Jagstzell und Stimpfach zum diesjährigen Schnupperschießen im Rahmen des Kinderferienprogramms willkommen geheißen. Diese Praxis hat sich durchaus bewährt, denn in Stimpfach gibt es keinen Schützenverein. Daher konnte in der Vergangenheit schon das ein oder andere neue Mitglied aus der nördlichen Nachbargemeinde gewonnen werden.

Die Schießergebnisse der acht elektronischen Schießstände im Saal des Schützenhauses, werden mithilfe modernster Computertechnik ausgewertet. Dadurch entfällt das mühsame und zeitaufwendige Zurückholen der Schützenscheibe nach jedem Schuss. Das Trefferbild kann sofort vom Schützen von seinem Standpunkt aus beobachtet und kontrolliert werden und jeder Schuss wird sofort abgespeichert und blitzschnell ausgewertet.

Nach einer Einweisung durch die drei erfahrenen Betreuer des Vereins wurden zuerst einige Probeschüsse auf die elektronische Trefferfläche abgegeben. Im Anschluss fand dann sogleich das Wertungsschießen statt. Einige der jungen Teilnehmer zeigten im Umgang mit dem Luftgewehr großes Geschick. Es gab auch welche, die Interesse am Umgang mit der Luftpistole zeigten.

Nach der fachkundlichen Einweisung durch die Betreuer wissen jetzt alle, worauf es beim Schießsport grundsätzlich ankommt: Ein gutes Auge, eine ruhige Hand und eine gehörige Portion Konzentration. Den Teilnehmern bereitete der verantwortungsvolle Umgang mit dem Luftgewehr sichtlich Freude.

Nach einem ereignisreichen Nachmittag wurden alle Teilnehmer mit Grillwürsten und kühlen Getränken versorgt. Alles in allem war das diesjährige Kinderferienprogramm der Schützengilde wie auch schon die vergangenen Jahre ein voller Erfolg. Bleibt zu hoffen, dass hierdurch das ein oder andere neue Mitglied den Weg in den Verein finden wird. Besonderer Dank für das Gelingen des Schnupperschießens geht insbesondere an die Jugendleiterin Tanja Kraus sowie an ihre Helfer Paula Müller sowie an den Jungschützen Julian Berger.