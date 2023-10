Jagstzeller Herbstmarkt: größer und schöner als je zuvor

Der Jagstzeller Herbstmarkt von Samstag, 14., bis Sonntag, 15. Oktober, wird größer als je zuvor. Das liegt an seinem guten Ruf, der sowohl Marktbeschicker, dieses Jahr sind es 57, als auch Massen an Besuchern anzieht. Die Magnetwirkung geht von der Vielfältigkeit bei den Marktständen aus, aber auch, und das ist dieses Jahr neu, von der großen Auswahl an Kulinarischem, so dass der Herbstmarkt seinem Motto „Kreatives, Kunstvolles, Köstliches“ mehr als gerecht wird.

Marktmeister Vitus Walter und natürlich die Gemeinde Jagstzell sind stolz auf ihren Herbstmarkt, der weit in die Region strahlt. „Was hier angeboten wird, dürfte wohl einmalig in unserer Raumschaft sein“, sagt Vitus Walter und dem schließt sich auch Jagstzells Bürgermeister Patrick Peukert an: „Der Jagstzeller Herbstmarkt ist ein Aushängeschild, welches das Miteinander sowohl in der Gemeinde als auch bei den Vereinen stärkt und festigt“. Dass der Herbstmarkt auch einen hervorragenden Namen hat, das sieht man an den jährlich steigenden Ständen, dieses Jahr sind es 57 und Marktleiter Vitus Walter sagt: „Langsam kommen wir an unsere Kapazitätsgrenze, freut sich aber gleichzeitig, dass der Ansturm der Marktbeschicker und vor allem deren kreative Angebote aus dem Markt etwas ganz Besonderes machen. Walter dankt im Speziellen dem Rathausteam um Christine Benz und Bürgermeister Patrick Peukert, die fest in die Organisation mit eingebunden waren.

Mode und Accessoires aus Filz, Baby- und Kinderartikel, Handgemachtes aus Stoff, Gehäkeltes und Gestricktes, Kräuterdips, Liköre, Honigprodukte, Schmuck, Taschen, Kerzen, Floristik, Alpakaprodukte, Dekoartikel, Seifen und noch vieles mehr. Wie gesagt, das Angebot ist äußerst vielseitig und alle angebotenen Waren hier aufzuzählen würde den Rahmen bei Weitem sprengen. Aber auch in Sachen Kulinarisches haben die Stände im Vergleich zu den Vorjahren aufgerüstet und so findet man Hitz- oder Zwiebelkuchen, Schmalzbrote, neuen Wein, geräucherte Wurstwaren, Kaffee und Kuchen genauso, wie Gegrilltes, Schnitzelburger, frische Kartoffeldips oder Fischbrötchen. Regionalität steht beim Essen genauso im Vordergrund wie bei den angebotenen Waren, die bei den Marktständen feilgeboten werden.

Und dann natürlich die Kinder: Da gibt es Mitmachaktionen, am Samstag einen Kinderflohmarkt, ein Ballonkünstler zaubert wahre Kunstwerke, am Sonntag gibt‘s einen Bücherflohmarkt, Hörspiele, Kinderfilme und Spiele, angeboten vom Förderkreis der Grundschule. Man kann sich schminken oder Glittertatoos aufbringen lassen, am Stand von Diana Hauber werden Schlüsselanhänger gebastelt und Gläser bemalt und wer die Welt vom Rücken der Pferde erleben will, der geht zum Ponyreiten auf die Wiese hinter der Schule.

Ein Höhepunkt beim Jagstzeller Herbstmarkt wird mit Sicherheit der Wettkampf Schüler gegen Gemeinderäte am Sonntagnachmittag sein. Verraten wird noch nichts, nur eins, es geht um Sonnenblumen. Die zwei Mädchen und zwei Jungen aus den Klassen drei und vier sind schon aufgeregt und möchten die 300 Euro Siegprämie, gestiftet vom Obst- und Gartenbauverein Jagstzell, in die Schulkasse holen. Sie bereiten sich in einem geheimen Trainingslager vor und üben, unterstützt von Rektorin Stefanie Kenntner, die schon heute siegessicher den Daumen nach oben hält.

Ein Jagstzeller Herbstmarkt mit einem tollen Programm und tollen Angeboten, der nicht nur die Augen der Kinder zum Leuchten bringt. Es lohnt sich den Markt rund um die Grundschule zu besuchen.

Das Programm