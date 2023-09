Gemeinderat besichtigt überholte Druckerhöhungsanlage

Vor seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat sich der Gemeinderat Jagstzell die komplett überholte Druckerhöhungsanlage „Am Gaisberg“ angeschaut. Zu detaillierten Erläuterung waren auch die beiden Mitarbeiter der NOW, Christiane Ansorge und Kenneth Frank gekommen, welche die Räte in das überarbeitete Funktionsprinzip der Anlage einführten.

Die Druckerhöhungsanlage „Am Gaisberg“ existiert schon seit rund 25 Jahren. Zwischenzeitlich jedoch ist sie in die Jahre gekommen und es mussten einige grundlegende Dinge geändert werden. Dazu gehört unter anderem die Auswechslung der Pumpen. Bisher war dies zwei, die sich immer eingeschaltet haben, wenn Wasser im Gebiet Lindenmahd und Winterberg gebraucht wurde. Zusätzlich gab es eine dritte Pumpe, die sich einschaltete, wann zum Beispiel große Wassermengen, wie bei einem Feuerwehreinsatz, benötigt wurden. Da dies aber äußerst selten vorkommt, stand die Pumpe die meiste Zeit still und setzte sich fest. Neu ist jetzt, dass es fünf drehzahlgesteuerte Pumpen gibt, die energiesparend und ökologisch arbeiten. Gesteuert und angeschaltet werden diese elektronisch und vollautomatisch. Soll heißen, wenn der Wasserbedarf in Lindenmahd und Winterberg steigt, schalten sich entsprechend die Pumpen ein, um dort einen gleichbleibenden Wasserdruck von rund 2 Bar zu erzeugen. Das heißt im Klartext, dass es egal ist, wie viele Verbraucher ihren Wasserhahn aufdrehen. Der Druck ist immer der gleiche.

Das Wasser selber wird in einem Hochbehälter bei der Druckerhöhungsanlage gespeichert und die Wassermenge wird, mit Sensoren gemessen, immer auf Stand gehalten. Das Wasser wird vom Wasserwerk Schweighausen bis zum Hochbehälter „Am Gaisberg“ hochgepumpt. Den Wasserbedarf in den Gebieten Lindenmahd und Winterberg schätzen Christiane Ansorge und Kenneth Frank von der NOW auf 26 Kubikmeter pro Stunde, was einen Tagesbedarf von rund 600 Kubikmetern Wasser ausmacht.

Die Wartung der Anlage hat über Fernübertragung die Leitstelle der NOW mit Sitz in Crailsheim inne, die 24 Stunden am Tag besetzt ist. Für den Fall eines Stromausfalls, kann ein Notstromaggregat zugeschaltet werden, so dass gewährleistet ist, dass der Verbraucher immer Wasser hat. Die Gesamtkosten der Anlage werden auf 172.000 Euro beziffert.